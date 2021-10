Christie's vai leiloar obra de Picasso avaliada em US$ 30 milhões

Propriedade de uma família há três gerações, a casa de leilões Christie's colocará Jacqueline en costume turc, de Pablo Picasso, à venda em Nova York em novembro, com um preço estimado entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões.

Este retrato de Jacqueline Roque, a última grande paixão e musa do artista espanhol, será acompanhado por outras 17 obras da Coleção Stella, incluindo obras de Joan Miró, Marc Chagall, Henri Matisse, Georges Braque e Max Ernst, entre outros artistas.

As obras a serem vendidas pela Christie's na semana de 8 a 12 de novembro foram adquiridas por um colecionador entre a década de 1950 e o início da década de 1960 diretamente dos artistas ou de galeristas conhecidos da época, como Daniel-Henry Kahnweiler e Galerie Maeght.

Para a especialista em leilões Vanessa Fusco, o que é "extraordinário" nesta coleção é que "ela permanece na mesma família há três gerações".

Além disso, tem a particularidade de o colecionador, cujo nome não foi divulgado, ter mantido relações amigáveis com muitos dos artistas que pintaram os quadros expostos em sua sala.

"Existem fotos incríveis com Pablo Picasso, Joan Miró e Marc Chagall, com quem ele desenvolveu, em particular, uma estreita amizade", disse Fusco à AFP.

A joia da coroa da coleção é, sem dúvida, a obra de Picasso, que faz parte de uma série de retratos de Jacqueline sentada. Pintada em 1955, segue o rasto da obra de La Femme D'Alger, baseada na obra homônima de Delacroix, que é considerada o seu maior marco após a Segunda Guerra Mundial.

"Claramente impressionado com sua surpreendente nova musa, ele a transformou em uma odalisca majestosa, envolta em uma combinação elaborada de linhas, padrões e cores semelhantes a joias", diz Fusco.

Em memória de seu amigo e rival Henri Matisse, falecido em 1954, Picasso pintou esse quadro em um estilo bem matissiano, usando as roupas e decoração como forma de evocar a fantasia sedutora do orientalismo.

A obra foi emprestada pela família para a exposição que o Museu de Arte Moderna de Nova York organizou em 1957 por ocasião do 75º aniversário de Picasso.

Além deste quadro, no Dia do Impressionismo e da Arte Moderna, uma obra que Miró pintou em 1954, Le serpent glisse vers l'azur parsemé des flèches, também será colocada à venda por entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão, e um autorretrato de Chagall de 1940 (US$ 500 mil - US$ 700 mil). No dia 11 de novembro, a Christie's também colocará outra obra de Picasso, Mousquetaire à la pipe, à venda por US$ 30 milhões.