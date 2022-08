Brasileira vence concurso internacional de fotografia feita com celular; veja imagens

A fotógrafa amadora Patrícia Cançado foi uma das vencedoras do iPhone Photography Awards. O IPP Awards é uma premiação que avalia imagens feitas usando um iPhone e seleciona as melhores em categorias como Melhor Foto, Fotógrafo do ano, Abstrato, Animais, Arquitetura, entre outras. Patrícia ficou em primeiro lugar na categoria Pessoas. “É o que eu gosto mesmo, de gente”, afirma.

Ela conta que a imagem surgiu por acaso durante umas férias que passou na Bahia. “Vi duas mulheres andando com o mesmo maiô, uma com um cabelo vermelho, lindas e fui pedir para fotografá-las”, explica. Ao chegar lá, ela perguntou se podia fazer um registro das duas, que disseram que tinham mais outras duas mulheres da mesma família com elas, também usando o mesmo modelo de roupa de banho. Ela, então, resolveu registrar as quatro, que são gaúchas e estavam também em férias na Bahia.

“Achei super poderoso quatro mulheres viajando sozinha, na Praia do Espelho, com uma relação legal com seus corpos, se achando bonitas”, diz Patrícia. “A história dessas mulheres com seus corpos foi o que me chamou atenção. Eu não queria um tom de piada, de olhar aquilo como exótico, queria trazer delicadeza”, continua a fotógrafa, que também é jornalista.

Ela conta que, depois de publicar em sua rede social, recebeu mensagens de pessoas elogiando o registro e outros incentivando que ela inscrevesse a imagem em um concurso. “Muitas mulheres me escreveram dizendo como aquela foto tinha sido forte para elas”, lembra.

A mesma imagem foi selecionada para participar do Summer Open 2022, um concurso fotográfico da revista Lens Culture. Uma curadoria vai escolher as 20 melhores para uma exposição em Londres. A foto de Patrícia está concorrendo.

