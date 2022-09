Bolsa de Arte leiloa móveis de Zanine

Um leilão de móveis assinados pelo designer e arquiteto autodidata José Zanine Caldas (1919-2001) será realizado no dia 8 (quinta), às 20 horas, pela Bolsa de Arte (tel. 11/3062.2333).

Entre os móveis históricos que estarão no leilão destaca-se uma cama com dois apoios laterais desenhada nos anos 1970/80. Dos outros lotes do leilão destacam-se um banco de madeira maciça, um sofá de dois lugares e uma mesa gamela em madeira maciça.

Zanine nasceu no litoral sul da Bahia. Aos 20 anos, abriu uma oficina de maquetes arquitetônicas no Rio de Janeiro, onde trabalhou com pioneiros modernistas como Oscar Niemeyer.

Em 1948, ele e dois sócios fundaram a empresa Móveis Artísticos Z. Suas peças eram produzidas a preços acessíveis. No começo da década de 1970, Zanine voltou ao seu estado natal, Bahia, e, inspirado pelos artesãos locais que esculpiam canoas, ele passou a aplicar suas técnicas artesanais.

A obra de Zanine foi exibida em 1989 no Louvre. Em 2015, foi incluído em 'Moderno: Design for Living in Brazil, Mexico and Venezuela 1940–1978', uma exposição itinerante organizada pela Americas Society.