Biografia de Tarsila do Amaral será lançada durante a SP-Arte

O livro Tarsila do Amaral, a modernista, de Nádia Battella Gotlib, será lançado no próximo sábado, 6, às 16h, durante a SP-Arte - Festival Internacional de Arte de São Paulo, que acontece no Pavilhão da Bienal.

Com edição da Sesc São Paulo, a biografia traz reproduções das principais obras da artista, consideradas um dos ícones da história da arte brasileira, além de textos que relatam a vida pessoal de Tarsila. Também são reproduzidos poemas e cartas escritos por Oswald de Andrade, que foi casado com a pintora de Abaporu - quadro que está no Brasil para uma exposição especial no Masp, conforme noticiado pelo Estado.

Sobre a autora

Tarsila do Amaral foi uma figura central da primeira fase do movimento modernista do Brasil. Nascida em 1º de setembro de 1886, em Capivari, interior de São Paulo, foi uma das responsáveis pela Semana de Arte Moderna de 1922, que revolucionou a arte brasileira. Morreu aos 86 anos, no dia 17 de janeiro de 1973, na capital paulista.

Conheça outras mulheres de papel central na arte brasileira nesta reportagem do Estado.

Sobre a SP-Arte 2019

A SP-Arte, o maior do gênero da América Latina, é voltado para o mercado de arte, mas aberto ao público em geral. São obras de mais de 2 mil artistas disponíveis para admiração - e venda - em todo o Pavilhão da Bienal, até o próximo domingo, 7 de abril. Saiba tudo sobre o festival nesta reportagem.