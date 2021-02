Bienal de São Paulo anuncia mais cinco artistas

A 34ª. Bienal de São Paulo, que será realizada de 4 de setembro a 5 de dezembro, continua a anunciar novos artistas que deverão participar do evento. Entre fevereiro e abril, a programação digital inclui a participação de dez artistas, entre eles os cinco anunciados agora: o belga Dirk Braeckman, nascido em 1958, a dinamarquesa Nina Beier, de 46 anos, os norte-americanos Tony Cokes, nascido em 1956, e Vincent Meessen, de 50 anos, e o ator carioca Zózimo Bulbul (1937-2013). Dirk Braeckman representou a Bélgica na Bienal de Veneza em 2017. Nina Beier também é assídua participante de bienais e tem uma obra ligada à tradição conceitual, como Tony Cokes, que lida basicamente com a palavra.

Os cinco artistas anunciados agora se juntam aos 51 nomes já divulgados da mostra coletiva da 34ª Bienal de São Paulo. A divulgação da lista completa de participantes desta edição, que terá cerca de 90 artistas, está prevista para abril.

Na série de seis encontros on-line, os curadores da 34ª Bienal se reúnem com artistas desta edição para discutir enunciados da mostra – objetos com histórias em torno dos quais as obras serão distribuídas nas exposições coletivas. O terceiro encontro acontece no dia 25 de fevereiro e aborda o enunciado Sino de Ouro Preto. A participação na live é gratuita e mediante inscrições prévias no site da 34ª Bienal (http://34.bienal.org.br/agenda).

A quarta edição da série Vozes dos Artistas gira em torno dos retratos de Frederick Douglass: a live será realizada em 1 de abril e terá a participação ao vivo de Tony Cokes e depoimentos gravados de Alfredo Jaar (1956, Santiago, Chile), Musa Michelle Mattiuzzi (1983, São Paulo, SP), além de uma introdução ao trabalho de Zózimo Bulbul realizada pela pesquisadora Janaína Oliveira.