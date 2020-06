Banksy pinta bandeira dos Estados Unidos em chamas em apoio à luta antirracismo

O artista de rua britânico Banksy publicou uma nova peça neste sábado, 6, em que mostra a bandeira dos Estados Unidos sendo incendiada por uma vela que faz parte do memorial de uma silhueta negra anônima.

A obra foi publicada no dia em que milhares de pessoas protestaram em Londres e outras cidades do mundo contra o assassinato de George Floyd, em Mineápolis, em 25 de maio. Floyd foi assassinado por um policial branco que o asfixiou ao pressionar o joelho contra seu pescoço por nove minutos sem se importar com protestos de pessoas que o alertaram que ele estava morrendo.

“Pessoas de cor estão sendo prejudicadas pelo sistema. O sistema branco”, escreveu Banksy ao publicar a imagem no Instagram.

Banksy comparou o racismo a um cano quebrado que alaga o apartamento de baixo, e afirmou que os moradores têm o direito de arrombar o apartamento de cima para resolver o problema.

“Este é um problema branco. E, se não for consertado, alguém vai precisar subir as escadas e arrombar a porta”, escreveu Banksy.

No mês passado, Banksy mostrou um menino escolhendo uma enfermeira como super-herói, deixando de lado um Batman e um Homem-Aranha, em uma obra que mostrava a gratidão dos britânicos ao serviço de saúde público em meio à crise do coronavírus.