Banksy doa obra que será leiloada para ajudar a saúde pública britânica

O artista inglês Banksy espera arrecadar mais de 3 milhões de libras (4 milhões de dólares) para a saúde pública britânica com o leilão de um de seus quadros, que oferece "esperança" em plena pandemia de coronavírus.

Banksy doou a obra, com o título Game Changer (mudança no jogo) ao hospital de Southampton, sul da Inglaterra, em maio de 2020, durante a primeira onda da pandemia de covid-19.

O quadro representa, em preto e branco, um menino que jogou os bonecos do Batman e Homem-Aranha no lixo e brinca com uma boneca de enfermeira que usa máscara e capa.

O mais famoso dos artistas urbanos anônimos decidiu leiloar o quadro original para arrecadar recursos para o Serviço Nacional de Saúde (NHS). Uma reprodução da obra permanecerá no hospital.

Para a Christie's, que organiza a venda, o quadro é uma "homenagem pessoa aos que continuam mudando o rumo da pandemia".

"O Game Changer de Banksy trouxe uma luz de esperança para os funcionários e os pacientes do hospital de Southampton e o artista quis leiloá-lo em benefício do NHS", explicou Katharine Arnold, codiretora da Christie's e responsável pela arte do pós-guerra e contemporânea na Europa.

"A obra presta homenagem à força e resistência dos funcionários da saúde pública", destacou Arnold.

Game Changer, que será leiloado em 23 de março, está avaliado entre 2,5 e 3,5 milhões de libras.

Quando entregou a obra aos profissionais da saúde em maio do ano passado, o artista deixou um bilhete: "Obrigado por tudo o que estão fazendo. Espero que alegre um pouco o lugar, mesmo que seja apenas em preto e branco".