Banksy compartilha vídeo em que aparece criando obra

LONDRES - O artista britânico Banksy compartilhou um vídeo no qual se mostra no processo de pintar um grafite de um prisioneiro fugindo que apareceu na segunda-feira na lateral da parede de uma antiga prisão da cidade de Reading.

O vídeo mostra Banksy de capuz preto trabalhando rapidamente sob o abrigo da escuridão, mas ele nunca mostra o rosto.

O artista é aclamado mundialmente por sua arte de rua espirituosa e subversiva, e suas obras alcançam milhões de dólares - mas ele mantém a identidade em segredo.

À luz de uma lanterna de cabeça, ele grafita camadas de branco e preto em estênceis de papel pré-cortados em uma parede de tijolos vermelhos, para depois acrescentar os toques finais com um rolo de tinta e canetas marcadoras.

Mais tarde se vê que a imagem é a de um prisioneiro fugindo com uma corda feita de folhas de papel amarradas em uma máquina de escrever que balança em sua ponta.

O vídeo, que foi publicado na conta do YouTube de Banksy na quinta-feira com a legenda Create Escape, conta com comentários suaves tirados de um episódio antigo de The Joy Of Painting com o artista norte-americano Bob Ross.

Enquanto imagens de drone revelam a imagem por inteiro, ouve-se Ross dizer: "Pintar, para mim, representa liberdade".