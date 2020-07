Banksy aparece em vídeo publicado por ele mesmo; veja

LONDRES — O artista britânico Banksy realizou vários desenhos em um vagão do metrô de Londres para conscientizar a população sobre o uso de máscaras, obrigatório no transporte público da capital inglesa desde o dia 15 de junho, para frear a propagação do novo coronavírus.

Em um vídeo publicado no Instagram com a legenda "If you don't mask, you don't get" (um trocadilho com a palavra "get", mas algo como "se você não veste a máscara, não sobe no metrô", ou "se você não usa a máscara, não entende"), o artista de rua aparece vestido em um traje de proteção branco, capuz, óculos, máscara e óculos de proteção, utilizando sprays e tintas para fazer os desenhos.

Veja o vídeo de Banksy:

Uma de suas características ratazanas aparece espirrando um líquido verde, simulando a propagação do vírus, enquanto outra usa uma máscara como paraquedas.

Na gravação, ele desenha sua assinatura com letras verdes na porta que separa o vagão da cabine do condutor, e então sai caminhando, cruzando com vários passageiros no caminho.

O enigmático artista de rua, que nunca aparece em público ou divulga sua face, realizou diversos trabalhos durante a pandemia, como o desenho de uma criança brincando com um bonequinho de enfermeira como super-herói, e uma instalação no banheiro de sua própria casa.