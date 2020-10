Banksy admite ser autor de grafite que surgiu em Nottingham

LONDRES, REINO UNIDO - O famoso artista britânico Banksy publicou neste sábado (17) nas redes sociais o grafite de uma menina brincando com um bambolê feito de pneu de bicicleta, que recentemente apareceu em uma parede de um salão de beleza de Nottingham.

Ao postar a foto da obra em sua conta no Instagram, o artista acabou com as dúvidas sobre a autoria do grafite.

Desde o aparecimento da arte na terça-feira, em um clássico muro de tijolos vermelhos desta cidade do centro da Inglaterra, muitos especulavam sua autoria.

Na frente ao grafite, uma bicicleta velha e sem roda apareceu presa a um mastro, e não estava lá antes do mural, segundo a dona do salão, Surinder Kaur, de 42 anos.

"Todos estão muito felizes e muitas pessoas vêm para ver o mural", contou ela à British Press Association.

"Infelizmente, não sou dona dessa propriedade, eu a alugo", lamentou Kaur, já que as obras do artista nascido em Bristol rendem milhões em leilões.

Segundo seu relato, as autoridades locais cobriram a obra com filme plástico para protegê-la