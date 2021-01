Averno, um 'Universo Marvel' criado na internet

Elisabeth Vincentelli, The New York Times

O início da parceria musical entre Morgan Smith e Sushi Soucy pode não ter sido muito parecida com a de Rodgers e Hammerstein, ou mesmo Pasek e Paul, mas certamente foi muito a cara de 2020. “No verão passado, Morgan e eu nos tornamos amigos no Instagram e no TikTok”, disse Soucy, 18 anos, em uma conversa por vídeo em Savannah, Geórgia. Conversaram por mensagens diretas, depois veio um convite de Smith, 21 anos, para colaborar em um musical. Um esboço foi elaborado por meio do Google Docs.

Poucos meses depois, a Broadway Records lançou na sexta-feira, 15, o álbum conceitual resultante dessa parceria, Over and Out, sobre a relação entre Nova e Solar, estudantes universitários que primeiro se conectaram por walkie-talkie, depois precisam enfrentar a pressão de se encontrarem cara a cara.

Não é nenhum segredo que musicais como Dear Evan Hansen, Hadestown, Be More Chill e, claro, Hamilton têm conquistado seguidores online apaixonados. Mas para novos musicais como Over and Out, o fandom e as redes sociais não são um efeito colateral; eles fazem parte do pacote.

Over and Out é parte de uma série de musicais ambientados no povoado fictício de Averno e segue os passos de Willow, do ano passado, que Smith escreveu com August Greenwood, de 16 anos. Essa história lida de frente com aceitação e mortalidade enquanto acompanha as trajetórias paralelas de dois casais - Cassia e Grace, Adelaide e Beatrice.

Em alguns meses, a gravadora planeja adicionar uma terceira gravação, Bittersummer, ao seu catálogo, onde os lançamentos de Averno - álbuns conceituais de musicais que ainda não foram produzidos - ficarão ao lado das gravações do elenco de produções vencedoras do Tony.

“Obviamente, elas estão em um estágio inicial, o que normalmente não se divulga”, disse Van Dean, presidente e cofundador da gravadora. “Mas acho que é interessante que as pessoas vejam o processo porque talvez em alguns anos haja uma próxima interação que mostre o quão longe ela já foi. É mais fácil fazer isso em um paradigma digital.”

Se você não é adolescente ou parente de um, é provável que não tenha ouvido falar de Averno, o cenário de um universo multiplataformas extenso no TikTok (125.000 seguidores), Instagram (47.000 seguidores), Spotify (1,4 milhão de streams), YouTube, Twitter e Tumblr. Engloba podcasts, transmissões ao vivo, romances e contos, roteiros de TV e filmes, um extenso jogo de realidade alternativa e, sim, musicais - todos em diferentes estágios de conclusão.

Smith (que, como a maioria das pessoas citadas neste texto, usa os pronomes eles / deles, refletindo a inclusão queer e não binária do projeto) descobriu o que viria a ser as raízes de Averno no Kenyon Review Writers Workshop em 2018. O multiuniverso tornou-se amplamente conhecido em 2020, quando as pessoas estavam em casa e com tempo disponível.

O clima geral é impregnado pelo sobrenatural. O logotipo de Averno, por exemplo, é o crânio de um carneiro, que a princípio parece um pouco sombrio, mas faz sentido conceitual e estético quando Smith, estudante da Universidade Nova York, começa a listar influências como os romances We’ve Always Lived in the Castle e Deuses Americanos .

O clima: “Muito parecido com Stephen King /‘ Welcome to Night Vale ’/ Twin Peaks’/ Ponte para Terabítia .”

Artes baseadas em personagens são abundantes e voluntários ajudam na organização, mas Smith define os parâmetros de tudo. “A regra geral é, se eu não fiz isso ou não decidi sobre isso, não é canônico”, disseram eles. “Só porque tenho um conjunto muito específico de estéticas, questões e temas; isso é o que faz Averno parecer coeso. Se fossem apenas 150 artistas independentes trabalhando juntos, seria apenas uma colagem legal, sem integridade interna ou estrutura. ”

Willow e Over and Out não são a primeira incursão de Smith no teatro musical. Com o compositor Mhairi Cameron, eles escreveram Oceanborn e o apresentaram no Rave Theatre Festival de 2019. O New York Times chamou a apresentação de "confiante" e "arrebatadora", com uma "trilha sonora deslumbrante".

Smith apresentou Bittersummer para a Broadway Records na primavera passada, mas a logística pandêmica atrasou seu lançamento, então Willow e Over and Out acabaram saindo primeiro.

“Eu gostei muito do trabalho que Morgan e sua equipe estavam fazendo”, disse Dean, que está procurando potenciais elementos para serem usados no cenário no futuro. “Uma das coisas que me atraiu é que ninguém jamais tentou criar um Universo Marvel para teatro, para musicais. Cada peça pode ter sua própria trajetória, mas está tudo meio que interligado. ”

A música é um componente importante de Averno, mas Smith tende a vê-la como servindo a um objetivo maior. “Não estou realmente interessada em musicais”, disseram eles. “Estou interessada em contar histórias que usam a música para promover uma emoção. Não estou tentando escrever o padrão perfeito da Broadway; estou tentando contar a melhor história que posso. ”

Em ambos os álbuns conceituais, as letras confrontam os arranjos íntimos de folk-pop e capturam com eficiência discreta a angústia de se sentir sozinho e incompreendido quando você está tentando se encontrar: “The rest of the world / got a manual guide / to being the way that they are" (O resto do mundo / tem um manual / para ser do jeito que eles são, em tradução livre), canta Janeen Garcia em Ketchup de Over and Out.

Não ter um manual, entretanto, pode torná-lo mais criativo. “Eu realmente gosto de como eles são independentes com isso”, disse Bug Curtis-Monro, 13 anos, um fã de Liverpool, Inglaterra, em relação aos criadores de Averno. “Muita gente teria que procurar ... Sei que parece ruim, mas, tipo, mais ajuda profissional.”

Essa autossuficiência pode ser parcialmente em resposta ao fato de ser solicitado a saltar obstáculos ou correr o risco de ser ignorado por quem você é. Aqueles que controlam a indústria - em grande parte, vamos encarar os fatos, homens brancos de meia-idade - são conhecidos por rejeitar garotas adolescentes ou pessoas não binárias que, por acaso, formam o público central e as equipes criativas de Averno.

“Tenho 21 anos, mas às vezes as pessoas ainda têm dificuldade de me levar a sério, o que eu entendo”, disseram Smith. “Eu realmente espero que no próximo ano os produtores e editoras comecem a ver o mercado. Obviamente, temos um público permanente e nossas vendas de produtos estão crescendo de maneira excelente.”

Greenwood sente uma mudança na receptividade da criação do teatro musical para o reino virtual - e está feliz que isso esteja acontecendo.

“Por um tempo, ninguém realmente deu ouvidos às pessoas que eram super jovens e estavam apenas falando sobre seus musicais online”, disseram eles. “Mas agora acho que os produtores veem que isso pode ter sucesso. Eles estão finalmente, em quarentena, percebendo que é uma maneira muito boa de conseguir novos trabalhos.” / Tradução de Romina Cácia