Astros como Lady Gaga e Brad Pitt surgem em montagens incríveis feitas por artista holandês

O artista gráfico holandês Ard Gelinck tem feito a internet parar para conferir suas monstagens fotográficas, nas quais coloca nomes famosos das artes, e do esporte tabmém, em dois momentos de sua vida. Em sua conta do Instagram, estão nomes como Emilia Clarke ao lado de Daenerys Targaryen, sua personagem em Game of Thrones, ou Brad Pitt jovenzinho e em imagem atual.

Constantmente, Gelinck inclui novas montagens, que são uma viagem no tempo e até mesmo na história de cada representado. A variedade é grande, em uma viagem pelo mundo dos famosos nas artes. É legal ver, por exemplo, Mark Hamill e seu eterno Luke Skywalker, de Star Wars, até parece que estão mesmo juntos, no mesmo momento. Ou olhar o barbudo e musculoso Jason Momoa ao lao dele próprio ainda bem jovem. Confira uma galeria com alguns dos famosos incluídos nesse trabalho do artista holandês.

Veja alguns desses momentos: