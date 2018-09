Artista sérvia Marina Abramovic é agredida com tela em Florença

FLORENÇA - Um homem originário da República Tcheca atacou uma tela na cabeça da artista performática sérvia Marina Abramovic durante uma exposição no Palazzo Strozzi, em Florença, na manhã deste domingo, 23.

Segundo as autoridades, o agressor foi identificado como Vaclav Pisvejc, de 51 anos, que se autodenomina um artista, e já é conhecido pela polícia italiana.

O episódio aconteceu na mostra The Cleaner, quando Abramovic conversava com alguns fãs. Na ocasião, Pisvejc a atingiu na cabeça com uma tela com um retrato da própria artista. Ele foi imediatamente detido e ela não teve ferimentos, já que o material da obra era "leve".

Pisvejc já havia sido notícia em 2012, após usar notas de dólar falsas para jogar no antigo convento de Santa Úrsula. Dois anos depois, ele deitou nu na via Zannetti, em frente ao museu Casa Martelli. Já no ano passado, jogou tinta cor de laranja em uma escultura na Piazza Signoria.

A artista Abramovic nasceu em Belgrado em 1946. Ela é famosa por suas performances arriscadas. Em 1997, foi vencedora do Leão de Ouro na Bienal de Veneza.

O diretor do Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, postou uma fotografia com Abramovic em uma rede social para tranquilizar os fãs e afirmar que estava tudo bem com a artista: