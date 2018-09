Artista romena Geta Bratescu morre aos 92 anos

Neil Genzlinger, The New York Times

Geta Bratescu, uma artista romena que fez trabalhos experimentais, muitas vezes humorísticos, mesmo durante os anos mais opressivos do comunismo e do regime de Nicolae Ceausescu, mas que permaneceu desconhecida fora da Romênia até os 80 anos, morreu em 19 de setembro em sua casa. Bucareste. Ela tinha 92 anos. A galeria Hauser & Wirth, que a representou, confirmou a morte.

Mostra 'artevida' traça paralelos entre criações dos anos 1950 aos 80

Bratescu, que trabalhou em colagem, filme, instalação e outras formas variadas, foi procurada por curadores no final da vida depois de algumas exposições de alto nível, incluindo exposições individuais no Tate Liverpool, na Inglaterra, em 2015, e no Hamburger Kunsthalle, na Alemanha, em 2016. Em 2017, ela representou a Romênia na Bienal de Veneza.

No entanto, por mais prolífica e aventureira que ela fosse, e por mais tumultuosa que fosse a época em que ela viveu, ela não foi levada a longos discursos sobre teoria ou sobre a relação entre arte e política.

“Um projeto é criado na mesa de trabalho, não na cabeça”, ela disse à revista de artes online The Calvert Journal no ano passado, em um comentário tipicamente esparso. "Arte é forma."

Georgeta Ana Comanescu nasceu em 4 de maio de 1926, em Ploiesti, ao norte de Bucareste. Seus pais, Gheorghe e Ana (Antonescu) Comanescu, eram farmacêuticos que possuíam sua própria farmácia, o que a afetou quando o país ficou sob influência soviética e controle comunista após a Segunda Guerra. Em 1945, ela estava na escola Belle Arte, mas em 1949 foi expulsa.

A expulsão não a impediu de trabalhar. Na década de 1950, ela ilustrou livros infantis e outras publicações e, no final daquela década, tornou-se membro da União de Artistas Finos, uma organização estatal que enviava seus membros por todo o país para estudar e esboçar “a vida do homem socialista”. Como ela disse: “Os operários da fábrica mantinham um banquinho para mim no salão da fábrica, e eu sentava e observava o que acontecia lá”, lembrou ela. “Eu não só fui às usinas siderúrgicas, mas também ao Delta do Danúbio. Jamais esquecerei a homenagem de um pescador que, ao saber por que eu estava lá, colocou um peixe gigante aos meus pés."

Na década de 1970, ela experimentou a fotografia, embora não no sentido usual - as fotografias eram geralmente feitas pelo marido, Mihai Bratescu, engenheiro com quem se casou em 1951.

Os anos 1980 trouxeram mais colagem e arte têxtil - “desenhar com tesoura” ou “desenhar com uma máquina de costura”, como ela às vezes descrevia. Ela continuou a trabalhar até a sua morte, produzindo peças peculiares e difíceis de categorizar.

Bratescu exibiu em Bucareste e em outros lugares da Romênia ao longo de sua carreira, independentemente da situação política em constante mudança no país. Em uma entrevista ao The Times deste ano, Sebestyen Gyorgy Szekely, historiadora de arte especializada em artistas do Leste Europeu, creditou sua preferência pela “arte não política”, mantendo-a acima da disputa política.

Ela costumava se inspirar na antiguidade em vez de nos eventos atuais, como fez em The Leaps of Aesop, sua primeira exposição individual em Nova York, vista na Hauser & Wirth no ano passado e, neste ano, na galeria da empresa em Los Angeles.

O marido de Bratescu morreu em 2012. Ela é sobrevivida por um filho, Tudor e um neto.

Embora se rebelasse com os esforços para categorizá-la, Bratescu era frequentemente chamada de conceitualista. Questionada como ela se sentia sobre essa descrição, ela procurou trazer o foco de volta ao processo de fazer arte. "Usando uma metáfora, vejo essas coisas exatamente como um cirurgião faz durante a cirurgia", disse ela. “Eu não posso rotular minha cirurgia. Eu trabalho, isso é tudo."