Artista italiano retrata 'O Inferno' de Dante Alighieri em 33 violinos

O artista italiano Leonardo Frigo, que atualmente mora em Londres, no Reino Unido, fez uma homenagem a Dante Alighieri unindo a sua paixão pela pintura e pela música.

O pintor retratou os 33 capítulos da obra O Inferno, a primeira parte da Divina Comédia, em violinos pintados à mão.

"Eu estive trabalhando em um projeto pessoal por três anos inspirado no O Inferno'de Dante. Eu estou pintando 33 violinos e cada violino é um capítulo do livro. Porque eu gosto de pensar que a minha arte pode ser lida como um livro. Meu objetivo agora é compartilhar o projeto de Dante com muitas pessoas. Isso me dá a possibilidade de compartilhar minha cultura e herança italiana", diz Frigo em um vídeo divulgado pelo Instagram.

O italiano explica que começou a desenhar em violinos para unir sua paixão pela música e pela pintura e que cada peça pode demorar até 200 horas para ficar pronta. Após cada pintura secar, o artista passa um verniz e monta o instrumento musical tradicionalmente.

Em seu perfil no Instagram (@leonardo_frigo_) é possível acompanhar diversas etapas do projeto em homenagem a Alighieri.

O ano, inclusive, completa os 700 anos da morte do gênio italiano e há inúmeras homenagens culturais para celebrar a vida e a obra do poeta.

Além fazer a homenagem atual, Frigo já havia feito uma produção de pinturas dedicadas à cidade italiana de Pompeia, a Antonio Vivaldi e aos sete vícios capitais.