Arte de discos e fotos raras de David Bowie vão a leilão

Das provas da produção de arte do sucesso dos anos 1980 "Fashion" a fotos inéditas, uma seleção de itens de David Bowie oriundos da coleção particular de um artista que trabalhou com o astro musical vai a leilão nesta sexta-feira, 16.

Edward Bell desenhou a capa de Scary Monsters (and Super Creeps), disco de Bowie de 1980, e também trabalhou com o camaleão do pop durante o período da banda Tin Machine.

O leilão "David Bowie Collection of Artist Edward Bell", realizado pela casa de leilões Halls Fine Art of Shrewsbury, conta com 139 lotes, incluindo retratos de Bowie como Lázaro e usando uma toga.

Entre os itens mais caros, está a escultura Savage Heart feita para a arte de capa do álbum "Tin Machine II", estimada entre US$ 2.770 e US$ 5.540. O desenho da capa de Scary Monsters (and Super Creeps) está avaliado entre US$ 1.385 e US$ 2.770 dólares.

Alguns dos itens à venda têm inscrições de Bowie, que morreu de câncer em 2016. "A raridade dos itens é surpreendente, e realmente sinto que cada lote é uma chance de levar para casa um pedaço da história do pop", disse Abigail Molenaar, especialista da Halls Fine Art.

O leilão virtual vai até o dia 1º de agosto.