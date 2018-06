APCA premia Tatá Werneck, Vladimir Brichta e o Teatro Oficina

Na noite desta segunda, 4, a Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) entregou troféu para as categorias Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Erudita, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão no Teatro Sergio Cardoso.

Ao contrário das demoradas cerimônias, a edição ouviu os artistas no Teatro Sérgio Cardoso.

O diretor Zé Celso foi a artista da noite - além do prêmio que recebeu pelo espetáculo O Rei da Vela. Nesta semana, o projeto do Sisan, do grupo Silvio Santos, teve autorização para a construção das torres no entorno do teatro. “Temos que resistir e eles não vão conseguir”, afirmou ao Estado.

Ainda durante a premiação, o ator Vladimir Brichta venceu como ator pelo filme Bingo e criticou a atual situação do País. “Preciso reiterar minha bronca. Querem criminalizar as artes. Essa celebração é uma forma de resistência”, disse.

A apresentadora Tatá Werneck divertiu o público e, ao seu estilo, comemorou o prêmio de apresentadora do programa Lady Night. “É preciso lembrar que comunicação e liberdade nem sempre andam juntas. Quando andam, ou dá cadeia ou prêmio.”