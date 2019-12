Aos 12 anos, Xeo Chu é comparado a Pollock e inaugura exposição em Nova York

Os críticos que se deparam com peças de arte abstrata e as desdenham dizendo que “uma criança provavelmente pintou isso” finalmente estão certos.

Com meros 12 anos de idade, Xeo Chu está estabelecendo recordes de venda com suas pinturas coloridas e abstratas, que estão sendo compradas por mais de 150 mil dólares e sendo comparadas com as obras do renomado artista norte-americano Jackson Pollock.

Agora o aluno do ensino secundário natural do Vietnã está realizando sua primeira exposição individual na Galeria George Berges do SoHo, bairro de alta classe de Manhattan. A mostra intitulada Mundo Grande, Olhos Pequenos, que foi inaugurada nesta quinta-feira e vai até 2 de janeiro, acontece anos depois de o artista que começou a pintar com 4 anos fazer sua primeira venda.

“Um cliente entrou e comprou minha pintura, e eu fiquei muito feliz. Isso foi quando eu tinha 6 anos. Pois é”, disse Chu.

Chu empunhou um pincel pela primeira vez depois de implorar à mãe, que é dona de uma galeria de arte no Vietnã, que lhe permitisse pintar com os irmãos mais velhos.

Para a exposição de Nova York, Chu criou uma peça de quatro painéis de 4,5 metros de comprimento que não batizou.