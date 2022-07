Anime Friends, evento de cultura pop oriental, está de volta

Aguardado evento da cultura pop oriental, considerado um dos maiores da América Latina, o Anime Friend está de volta e será realizado de sexta, 8, a domingo, 10, no Anhembi, em São Paulo. Essa é a 17.ª edição, que contará novamente com shows nacionais e internacionais com ídolos do pop e rock oriental, bate-papos com atores que dão vida a super-heróis, áreas temáticas, exibição de animes e os tradicionais concursos de cosplay.

Com público esperado de 80 mil pessoas, o Anime Friends terá entre as atrações internacionais as bandas japonesas I Don’t Like Mondays, One n’ Only e Babybeard, a cantora Matsuko Mawatari, o ator Takumi Tsutsui, eternizado como o ninja Jiraiya, e a premiada autora coreana de webtoons A1.

Entre os destaques da festa, o encontro com o ilustrador Kaida Yuji é um dos mais aguardados. O artista assina, por exemplo, o pôster japonês do filme da Kong: A Ilha da Caveira e de Jogador nº 1. Sucesso entre os fãs, os dubladores são outros artistas esperados pelo público. Marcam presença no Anime Friends, Guilherme Briggs e Wendel Bezerra, entre outros nomes.

Espaço de disputas

Na área chamada Arena K-pop, o público vai conferir uma grande disputa (Maru Dance Challenge), além de workshops, concursos de canto e bate-papo com convidados. Será aí também que estão os pesos pesados do BWF (Brazilian Wrestling Federation), em lutas ao vivo. Concorrentes vão disputar os desejados cinturões, mas terá também a exibição de novos talentos da luta livre.

Japão em São Paulo

Para registrar o momento divertido e concorrido, o Anime Friends conta com espaços temáticos que prometem uma viagem ao Japão. Nos “maid cafés” japoneses haverá jogos, música e gincanas, sem deixar de lado o tradicional cardápio da cultura oriental, no Chest of Wonders e Sugar Club. E não para por aí. Haverá também a área com exposição de toys, itens diversos e capacetes. Claro que terá um espacço reservado para cosplay, cos+up e cosplay Brasil, com estúdios fotográficos comandados por profissionais para imortalizar a presença dos cosplayers no evento.

A programação completa está no link - animefriends.com.br/programacao/

SERVIÇO:

Anime Friends 2022

Dias 8, 9 e 10 de julho

Sexta: das 11h às 22h | Sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 10h às 21h

Espaço Anhembi (Pavilhão Norte/Sul). Avenida Olavo Fontoura, 1.209 - Santana - São Paulo

Ingressos: A partir de R$ 100 (meia-entrada)

Mais informações: https://animefriends.com.br/anime-friends-sp/