Abraham Palatnik, pioneiro da arte cinética, segue internado com sintomas de Covid-19

O artista plástico Abraham Palatnik, 92, está internado desde quarta, 20, com sintomas de Covid-19, no Rio de Janeiro. Segundo familiares, seu estado é grave. Há seis meses o artistas teve pneumonia e também sofre de doença pulmonar.

Em 1951, na primeira Bienal de São Paulo, ele chamou a atenção com uma tela com formas que se moviam como peixes em um aquário.

Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, Palatnik se tornou um dos maiores nomes na arte cinética, estética relacionada à luz e movimento. Na juventude, estudou engenharia na Palestina, durante os anos 1930 e 1940 e mais tarde se mudou para o Rio. Também desenvolveu trabalhos com internos do hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro.