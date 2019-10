A engenhosidade de Leonardo da Vinci, sob a lupa dos especialistas

Leonardo da Vinci (1459-1519) foi reconhecido como um pintor extraordinário por seus contemporâneos. Os curadores de uma exposição que abre as portas em Paris na quinta-feira, 24, explicam onde está a singularidade deste artista, que transcendeu os séculos.

Para Leonardo da Vinci, artista, cientista e personificação do conhecimento universal, a pintura é acima de tudo "a rainha da ciência" por sua capacidade de "recriar o mundo", explica Louis Frank, um dos curadores da exposição.

Ele conseguiu colocar todas as suas paixões, da anatomia à matemática, passando pela botânica e cosmologia, a serviço da pintura. Um requisito importante que "o leva a querer entender o mundo em sua essência, em vez de traduzi-lo imediatamente em sua pintura".

"O fato de ele ter pintado pouco não é um sinal de abnegação, o que lhe permitiu pintar pinturas perfeitas. Seus contemporâneos estavam cientes disso, as obras de Leonardo da Vinci os deslumbraram a tal ponto que alguns deles até falaram de terror", sublinha Vincent Delieuvin, chefe de conservação de patrimônio. O sorriso de Monalisa é um sinal claro de que Leonardo da Vinci é apaixonado pela expressão dos sentimentos humanos.

"Para ele, o sorriso é a expressão mais sutil: é a própria essência da humanidade, é por definição transitória. Nada melhor que um sorriso para expressar a magia da expressão humana." Por isso, ele gradualmente elimina "gestos artificiais demais" de suas pinturas para se concentrar nas expressões, de acordo com os desenhos e refletogramas infravermelhos apresentados no Louvre, que trazem à tona as diferentes etapas de seu trabalho.

"Ele é um artista que, pouco a pouco, utiliza cada vez menos materiais, com transições quase imperceptíveis da sombra para a luz. Seu material é refinado e quase tudo é feito com camadas muito finas de tinta, esmaltes. Isso permitirá que ele coloque véus de sombra e vibre a pintura ", enfatiza Vincent Delieuvin. Esse efeito, chamado "sfumato", é uma técnica pictórica que dá "a impressão de que os contornos de um sujeito" são "levemente vibrantes", porque estão embaçados.

Um dos destaques da mostra, Santa Ana, que ficou inacabada quando o artista faleceu, em 1519, não é exceção na trajetória do mestre italiano. Embora suas primeiras pinturas "estejam perfeitamente acabadas, ele percebe, aos 25 anos de idade, que as formas acabadas estão mortas".

Experimentando, ele percebe o poder de uma pintura que não está perfeitamente finalizada", enfatiza o curador. O não finito "adquirirá uma dimensão quase filosófica na obra de Leonardo da Vinci que, como pensador, estava aberto à exploração de idéias, muitas vezes em detrimento do fechamento e da conclusão.

"Uma de suas grandes conquistas é abrir os olhos dos seus contemporâneos sobre o poder que os inacabados podem ter", diz Vincent Delieuvin. "Ele traz uma caesura à obsessão com a forma finalizada. Se fôssemos poetas, poderíamos dizer que ele abre um grande caminho que levará à abstração no século XX ", sugere o especialista.