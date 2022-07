6 lugares para visitar na Avenida Paulista nas férias de inverno

Pela primeira vez desde o começo da pandemia, as férias de inverno ocorrem com ampla vacinação da população contra a Covid. As opções de lazer ganharam um reforço com a reabertura total, algo que ainda não era possível em julho de 2021. Para organizar o roteiro do recesso, o Estadão listou atividades de lazer e entretenimento na região da Avenida Paulista. Veja a lista.

CASACOR São Paulo

A mostra de decoração mais tradicional de São Paulo começa em 5 de julho no Conjunto Nacional. Até 11 de setembro, a exposição segue com o tema “Infinito Particular” nos 10 mil m² do primeiro piso do tradicional espaço. A edição comemora os 35 anos da CASACOR. A ocupação do espaço icônico projetado pelo arquiteto David Libeskind há 63 anos pretende surpreender com estúdios, lofts, ilhas de bem-estar e operações de restaurante, bar e café.

Quando: De 5 de julho a 11 de setembro

Horários: De terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 12h

Onde: Conjunto Nacional - Av. Paulista, 2073

Ingressos: Avulso (terça a sexta), R$ 81 (inteira) e R$ 41 (meia). Avulso (sábados, domingos e feriados), R$ 101 (inteira) e R$ 51 (meia). Passaporte, R$ 600 (acesso livre todos os dias). Disponíveis aqui.

Cine Marquise

Aproveitando a ida ao Conjunto Nacional, há opção para quem curte cinema. Reinaugurado em outubro do ano passado, o sexagenário Cine Marquise tem foco nos filmes “de arte”, sem deixar blockbusters de lado. Atualmente, há títulos como Tudo Em Todo O Lugar Ao Mesmo Tempo e o documentário Amigo Secreto. Eles dividem os cartazes com Lightyear, por exemplo. Ainda nas primeiras semanas de julho, o local exibe filmes do Festival Varilux de Cinema Francês.

Quando: Todos os dias

Horários e ingressos: Disponíveis aqui

Onde: Conjunto Nacional - Av. Paulista, 2073

Instituto Moreira Salles

O centro cultural apresenta diferentes atrações artísticas e de debate para quem quiser aprofundar o conhecimento nas temáticas trabalhadas por lá. A unidade da Avenida Paulista conta com espaços expositivos, cinema, biblioteca referência em fotografia e salas de aula.

Atualmente, duas exposições estão em cartaz gratuitamente. Walter Firmo no verbo do silêncio a síntese do grito reúne registros fotográficos com foco na origem racial, social e cultural em diferentes regiões do Brasil.

Também em cartaz durante todo o mês de julho, está Daido Moriyama: Uma Retrospectiva que retoma registros latino-americanos de um dos maiores fotógrafos japoneses. São registros de diferentes momentos - passando pelas décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990 - que representam os traços densos e granulados da fotografia de Moriyama.

A programação completa do IMS Paulista pode ser acessada aqui.

Quando: Terça a domingo e feriados (exceto segunda)

Horários: Das 10h às 20h (a entrada é permitida somente até 19h30min)

Onde: Avenida Paulista, 2424

MASP

O museu de arte mais importante do hemisfério sul tem cerca de 10 mil peças em acervo permanente. O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand conta ainda com programação de exposições temporárias, seminários e apresentações. A programação completa está disponível aqui.

Até o final de julho, é exibido Luiz Zerbini: A Mesma História NuncA é a mesma. São 50 pinturas do artista paulistano que é um dos principais nomes da arte contemporânea na América Latina. A maioria das obras é inédita, com quatro pinturas de grandes dimensões feitas especialmente para a mostra.

Quando: Terças (com entrada gratuita) e quarta a domingo

Horários: Das 10h às 20h (nas terças-feiras, com entrada até 19h) e das 10h às 18h nos demais dias, com entrada até 17h

Onde: Avenida Paulista, 1578

Ingressos: Adulto, R$ 50. Estudantes e professores, R$ 25. Maiores de 60 anos, R$ 25. Disponíveis aqui.

Casa das Rosas

O local reúne oficinas, palestras, apresentações literárias e musicais, saraus, peças de teatro e exposições ligadas à literatura. Além da programação, a própria estrutura é uma atração. A arquitetura opera como memória viva paulistana na Avenida Paulista.

Durante todo mês de julho, estão previstas 20 atividades entre saraus, oficinas e feiras. A programação completa pode ser consultada aqui.

Quando: Quarta a sábado

Horários: Das 12h às 16h (algumas programações iniciam pela manhã)

Onde: Avenida Paulista, 37

Japan House

Difundindo a genuína cultura japonesa em São Paulo, a Japan House tem exposições que buscam mostrar aos visitantes parte do país asiático. Em cartaz até o final de agosto, está Kumihimo - A arte do trançado japonês. A mostra é inédita no Brasil e promovida pela Domyo, tradicional empresa familiar de Tóquio.

A exposição apresenta como é feito o exclusivo trabalho de trançado em seda há mais de 10 gerações. São três instalações para imersão nesta técnica.

A entrada é gratuita, mas é necessário agendar a visita previamente. O agendamento é feito aqui.

Quando: Terça a domingo

Horários: Das 10h às 18h (terças a sextas-feiras), das 9h às 19h (sábados) e das 9h às 18h (domingos e feriados)

Onde: Avenida Paulista, 52