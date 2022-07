11 museus em São Paulo para visitar nas férias de julho

Com a chegada das férias, os passeios a museus se tornam cada vez mais atraentes. Se durante dois anos a Cidade de São Paulo teve de parar, julho de 2022 promete o retorno aos mais diversos museus da Capital paulista. A alta taxa de vacinação da população do Estado de São Paulo contra a covid-19, aliada à reabertura total da cidade, permite que visitas a museus possam ser realizadas de forma segura. O Estadão listou 11 destinos para quem quer se divertir e se educar em São Paulo. Confira a lista.

Poucas galerias no mundo são tão completas quanto a do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Com cerca de 10 mil peças em seu acervo, é possível encontrar obras de artistas renomados como Van Gogh, Monet e Picasso e também nomes brasileiros como Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Candido Portinari.

Além do acervo fixo, o Masp também apresenta três exposições especiais no mês de julho. Volpi Popular exibe a produção artística do pintor ítalo-brasileiro Alfredo Volpi ao longo de cinco décadas. Com 96 pinturas, a mostra retrata a investigação do autor sobre a cultura brasileira.

Já Luiz Zerbini: A Mesma História Nunca É a Mesma reúne 50 trabalhos de um dos principais expoentes da arte contemporânea latino-americana. Dentre as obras expostas, quatro delas foram produzidas especialmente para a exposição. Por fim, Sala de vídeo: Melanie Smith apresenta o vídeo Fordlândia, produção feita pela artista inglesa que versa sobre os processos de modernização na América Latina.

Quando: De terça a domingo

Horários: Às terça-feiras, o horário de visita é das 10h até as 20h. Já de quarta a domingo, é das 10h até 18h

Onde: Av. Paulista, 1.578

Ingressos: Na terça-feira, a entrada é gratuita. Nos demais dias, a inteira custa R$ 50 e a meia R$ 25. Disponíveis aqui.

Se você é fã de Candido Portinari, o MIS Experience te oferece uma oportunidade única - experimentar o universo do artista plástico brasileiro de forma interativa. A mostra Portinari Para Todos revisita o legado de um dos maiores artistas do século 20, com instalações imersivas que colocam o público dentro da obra dele. Além disso, ainda há um espaço que contextualiza o trabalho do artista e sua relação com a cultura e a história do Brasil.

Para quem deseja ir à exposição com crianças, a área Quintal do Portinari oferece uma experiência lúdica para os baixinhos. O espaço tem 600 metros quadrados e uma série de instalações interativas, como uma partida de futebol inspirada em um quadro do artista, um jogo musical baseado na tela Chorinho e pipas digitais que podem ser empinadas.

Quando: De terça a domingo

Horários: De terça a sexta e domingo, o horário de visitação é das 10h às 17h. Já aos sábados e feriados, das 10h às 18h

Onde: Rua Cenno Sbrighi, 250

Ingressos: De quarta a sexta-feira, o inteira custa R$ 30 e a meia R$ 15. Já no sábado, no domingo e em feriados, a inteira é R$ 45 e a meia R$ 22,50. De terça-feira, a entrada é gratuita. Disponíveis aqui.

Fundada em 1905, a Pinacoteca de São Paulo é um dos mais tradicionais pontos turísticos da cidade. O museu de artes visuais apresenta o que há de melhor na produção artística brasileira, contando com uma enorme coleção fixa e inúmeras exposições temporárias. Com cerca de 11 mil peças, a Pina conta com obras de renomados artistas nacionais como Anita Malfatti, Lygia Clark, Tarsila do Amaral e Candido Portinari.

No mês de julho, o museu apresenta uma exposição dedicada à Adriana Varejão. Em Adriana Varejão: Suturas, Fissuras, Ruínas, 60 obras produzidas pela artista plástica são exibidas ao público, permitindo acompanhar a trajetória criativa de Varejão de 1985 até 2022.

Há também a exposição Ayrson Heráclito: Yorùbáiano, que conta com 63 obras do artista baiano onde ele explora, por meio de instalações, fotografias, vídeos e performances, mitologias africanas e suas relações com o Brasil.

Quando: De quarta à segunda

Horários: Das 10h às 18h. Às quinta-feiras, o horário de visitação vai até 20h

Onde: Praça da Luz, 2

Ingressos: A inteira custa R$ 20 e a meia R$ 10. Aos sábados, a entrada é gratuita. De quinta-feira, a visitação é gratuita a partir das 18h.

Disponíveis aqui.

Museu Catavento

O universo, e tudo o que o habita, pode ser complexo e até assustador. O Museu Catavento foi criado em 2009 para desvendar os mistérios do cosmo e explicá-los de maneira simples e divertida. Por meio de exposições interativas, o museu busca despertar a curiosidade e ensinar ciência de forma acessível ao seu público.

Com 250 instalações, o lugar é dividido em quatro partes - Universo, Vida, Engenho e Sociedade. Ao longo dos 12 mil metros quadrados de área expositiva, os mistérios da vida e do universo são explicados para crianças, jovens e adultos.

A programação especial do mês de julho conta com algumas atividades especiais. Para os fãs de teatro, a Cia teatral Buzum apresentará o espetáculo de bonecos Floresta Viva ao longo do mês. O museu ainda terá apresentações de magia e ilusionismo, oficinas artesanais de construção de brinquedos, de origamis de tsuru, entre outras atrações.

Quando: De terça a domingo

Horários: Das 9h às 17h

Onde: Av. Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II

Ingressos: A inteira custa R$ 15 e a meia entrada custa R$ 7,50. Disponíveis aqui.

Com mais de 5 mil obras, o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) apresenta trabalhos dos maiores nomes da arte moderna e contemporânea nacional. O local também conta com o Jardim de Esculturas, ambiente projetado por Roberto Burle Marx que abriga as esculturas da coleção do Museu.

A partir do dia 23 de julho, o 37.º Panorama da Arte Brasileira estará disponível no MAM. Com o título de Sob as Cinzas, Brasa, a exposição busca questionar paradigmas estabelecidos no Brasil Colônia, celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A mostra é composta por artistas nacionais e internacionais e conta com curadoria de Cauê Alves, Claudinei Roberto da Silva, Cristiana Tejo e Vanessa K. Davidson.

Quando: De terça a domingo

Horários: Das 10h até às 18h

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Parque Ibirapuera

Ingressos: A inteira é R$25 e a meia entrada é R$12,50. Aos domingos, a visita é gratuita. Disponíveis aqui.

Museu Biológico

Serpentes, aranhas e escorpiões. Esses animais podem ser o terror de muita gente, mas o Museu Biológico oferece um local seguro onde é possível apreciar a fauna brasileira em seu contexto ambiental natural. Esqueça os adjetivos “assustador” e “nojento”, pois o museu do Instituto Butantan demonstra a importância de todos os organismos dentro dos mais variados ecossistemas.

Em julho, duas atividades se destacam na programação. A Parada Animal, onde os visitantes, acompanhados de educadores, observam diferentes bichos e aprendem sobre o comportamento de cada espécie. E Do Veneno ao Soro, onde o público poderá assistir à extração de veneno de uma jararaca e entender a relação histórica que as serpentes têm com o Instituto Butantan.

Quando: De terça a domingo

Horários: Das 9h às 16h45

Onde: Av. Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II

Ingressos: Crianças até 7 anos e idosos acima de 60 não pagam nada. Crianças de 8 a 12 anos e estudantes pagam R$ 2,50 e adultos devem desembolsar R$ 6

Sete anos depois de um incêndio que quase o destruiu, o Museu da Língua Portuguesa continua de pé. O local, que busca celebrar a diversidade da língua portuguesa, conta com uma exposição fixa que explora o idioma falado por mais de 260 milhões de pessoas ao redor do mundo.

Para o mês de julho, o grande destaque é a instalação O Conto da Ilha Desconhecida, inspirado no livro homônimo de José Saramago. A exposição vai até o dia 24 de julho e é uma das homenagens ao centenário do autor português. O projeto busca levar crianças e jovens, que não são o público clássico de Saramago, a experienciar os universos criados pelo escritor.

O local ainda abrigará a quinta edição do Sarau Língua Afiada, comandada pelo escritor Sérgio Vaz. A atividade é promovida pelo Núcleo de Exposições e Programação Cultural do Museu.

Quando: De terça a domingo

Horários: Das 9h às 18h

Onde: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

Ingressos:A inteira é R$ 20 e meia entrada é R$ 10. A entrada é gratuita aos sábados. Disponíveis aqui.

Museu da Imaginação

O nome pode até sugerir o contrário, mas brincadeira é coisa séria. É essa a proposta do Museu da Imaginação, espaço que busca resgatar a brincadeira e promover o contato entre arte, ciência e público. O objetivo do Museu é, por meio da brincadeira, ensinar crianças e fazer com que elas explorem a criatividade e a fantasia em instalações e exposições imersivas e interativas.

O Museu conta com uma equipe de profissionais formados em várias áreas que atuam como mediadores culturais e propõem diferentes maneiras de aprender, brincar e se divertir. O local é dividido em dois espaços - os lúdicos, que contam com casa da árvore, estação de música, estação de desenho, entre outros, e os expositivos, que contam com espaço matemática, exposição Volta ao Mundo, a instalação ImaginEINSTEIN!, entre outros.

Além das atrações fixas, o Museu oferece no mês de julho visitas ao planetário e oficinas de robótica.

Quando: De segunda a domingo

Horários: Das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30

Onde: Rua Ricardo Cavatton, 251

Ingressos: Crianças de 2 a 12 anos pagam R$ 70 para entrar. Adultos pagam o mesmo valor na inteira e R$ 35 na meia entrada. Cada ingresso só dá direito a visita em um dos períodos do dia. Disponíveis aqui.

Ao lado de Londres, na Inglaterra, e de Los Angeles, nos Estados Unidos, a cidade de São Paulo é o único lugar do mundo a ter uma Japan House para chamar de sua. O museu, criado pelo governo japonês, é um ambiente que busca dar visibilidade a elementos da cultura japonesa.

No mês de julho, a Japan House São Paulo aposta em uma programação gratuita para atrair visitantes. O carro chefe é a exposição Kumihimo - A Arte do Trançado Japonês com Seda, por Domyo, onde o público pode ver reproduções de peças e ferramentas históricas, entendendo a história dos tradicionais cordões de seda japoneses feitos há séculos pela empresa familiar Domyo.

Para quem gosta de literatura, o Ciclo de Mangá discute a obra Witches, de Daisuke Igarashi. O Clube de Leitura fala sobre o livro Abandonar um Gato, do escritor japonês Haruki Murakami. Além disso, a autora Lúcia Hiratsuka apresentará o seu livro infantil Chão de Peixes, que ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Ilustração em 2019.

Quando: De terça a domingo

Horários: De terça a sexta, das 10h às 18h. Aos sábados, das 9h às 19h. De domingos e feriados, das 9h às 18h

Onde: Avenida Paulista, 52 - São Paulo, SP

Ingressos: A entrada é gratuita

Museu do Relógio

Único na América Latina, o Museu do Relógio oferece uma viagem no tempo a todos que se encantam com o andar dos ponteiros. Contando com um acervo extenso de itens raros do campo da relojoaria, o local existe desde 1950. Ao todo, são mais de 650 peças que traçam um registro histórico das diversas inovações nos relógios ao redor do mundo. Entre as peças mais curiosas, destacam-se o Despertador com Cafeteira, o Relógio Falante e o Relógio Atômico.

Quando: De segunda a sexta

Horários: Segunda-feira, é possível visitá-lo das 11h às 12h. Terça e quarta, das 10h às 11h. Quinta-feira, o museu está aberto das 14h às 15h. Já sexta-feira, as visitas ocorrem das 15h às 16h

Onde: Av. Mofarrej, 840 - Vila Leopoldina

Ingressos: A entrada é gratuita

Localizado dentro do parque mais famoso de São Paulo, o Parque do Ibirapuera, o museu conta com mais de 8 mil obras que falam sobre o universo cultural africano e afro-brasileiro. Com obras de autores nacionais e estrangeiros, o museu busca criar um panorama da influência africana na sociedade brasileira.

O local é dividido em seis partes - África: Diversidade e Permanência, Trabalho e Escravidão, As Religiões Afro-Brasileiras, O Sagrado e o Profano, História e Memória e Artes Plásticas: a Mão Afro Brasileira.

Quando: De terça a domingo

Horários: Das 10h às 18h

Onde: Portão 10, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana

Ingressos: A inteira é R$ 15 e a meia entrada é R% 7,50. A entrada é gratuita às quarta-feiras. Disponíveis aqui.