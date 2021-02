10 atrações para quem não gosta de carnaval

É carnaval mas a festa das ruas ficou para uma outra época, quando as reuniões públicas forem possível. Mesmo assim, os que amam a época certamente darão uma jeitinho para fazer sua própria folia. Para quem não curte mesmo esse período, pensamos em algumas sugestões para aproveitar esses dias de uma outra maneira, seja dentro de casa ou fora dela, com todos os cuidados necessários para o momento.

LIVE

MARIA BETHÂNIA

Leia Também Maria Bethânia terá a sua primeira live em 13 de fevereiro

A cantora realiza sua primeira live neste sábado, 13, data em que aproveita para comemora seus 56 anos de carreira. Show virtual será transmitido direto da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a partir das 22h, com transmissão pela Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes. Bethânia promete interpretar seus grandes sucessos como Olhos nos Olhos e Explode Coração, além de sambas de roda e músicas inéditas do seu próximo disco.

STREAMING

NETFLIX

Disponível na plataforma, o filme Relatos do Mundo é protagonizado por Tom Hanks, que vive um veterano da Guerra Civil americana que vaga pelo país lendo as notícias e decide fazer uma viagem perigosa pelo Texas para levar uma órfã até sua nova casa.

MUBI

No domingo, 14, a plataforma de streaming MUBI completa 14 anos e, para comemorar, vai possibilitar o acesso gratuito por 24 horas. O público terá a chance de conhecer melhor a ferramenta e conferir atrações como Dead Pigs, de Cathy Yan, os especiais de Wim Wenders e Alejandro Jodorowski, Matthias & Maxime, de Xavier Dolan e Swallow, de Carlo-Mirabella Davis. Público pode conferir a MUBI via web, na Amazon Fire TV, Apple TV, LG e Samsung Smart TVs e também nos mobile devices incluindo iPad, iPhone e Android.

MÚSICA

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO

Sob a regência de Guilherme Rocha, o grupo se apresenta no domingo, 14, às 11h, no Theatro Municipal de São Paulo. Concerto poderá ser acompanhado presencialmente ou pelo canal do YouTube da casa (youtube.com/theatromunicipalsp) e terá a participação da solista Luciana Bueno (mezzo-soprano). No programa, composições de Wagner, Mahler e Grieg. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e serão vendido exclusivamente no site do teatro. E atenção, não será permitida a entrada de público após o início do espetáculo.

AULA ONLINE

JAPAN HOUSE

Local tem programação online sobre mangá, arte da caligrafia e o design de embalagens, promovidas pela Área do Educativo da instituição, as atividades acontecem em torno das novas exposições em cartaz, além de trazer novos aspectos sobre o mangá. Inspirada pelo design e pela exposição Embalagens – Designs Contemporâneos do Japão, a atividade Conhecendo Embalagens - Designs Contemporâneos do Japão será realizada nesta sexta, 12, às 17h, e trará diversos aspectos sobre as embalagens contemporâneas que são atrativas por suas estéticas, singularidades, técnicas e funcionalidades. Com extrema importância na cultura nipônica, simbolizam a ideia de proteger aquilo que é precioso - evidenciada pelo termo tsutsumu, que significa “embrulhar”, “empacotar”. A participação na atividade independe da ida à exposição e terá uma segunda edição no dia 26/2. Para acessar o evento, é necessário entrar no link https://www.japanhousesp.com.br/events/conhecendo-embalagens-fev/

EXPOSIÇÃO

BEATRIZ MILHAZES: AVENIDA PAULISTA

O Itaú Cultural disponibiliza, em seu site e YouTube, visita virtual 360º da exposição Beatriz Milhazes: Avenida Paulista, que é guiada pela própria artista. No passeio, Milhazes conta como suas colagens e gravuras absorvem muito da pintura – raiz da sua obra –, fala sobre suas inspirações para as formas e cores, revela como os modernismos brasileiro e europeu são referências para as suas criações. A mostra também está aberta para visita presencial até o dia 30 de maio, com agendamento prévio via Sympla: sympla.com.br/agendamentoic.

JOHN LENNON EM NOVA YORK POR BOB GRUEN

Após ser interrompida pela pandemia, a exposição com imagens do ex-Beatle voltou a poder ser visitada pelo público no MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo. E, para alegria dos fãs, terá alguns dias a mais para conferir a exposição, que foi prorrogada até domingo, 14. A visitação pode ser feita de sexta, 12, a domingo, 14, das 14h às 18h, e os ingressos custa R$ 30. O MIS fica na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, tel. 2117 4777 (www.mis-sp.org.br).

PASSEIO

MUSEU DO FUTEBOL

O local está exibindo a exposição Pelé 80 - O Rei do Futebol, que conta a trajetória do jogador, começando logo na entrada, onde o público pode fazer selfies com uma enorme escultura do rei do futebol. O Museu fica na Praça Charles Miller, s/nº, e estará funcionando normal nos dias 13, 14, 16 e 17, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos pelo site da instituição.

TELEVISÃO

CANAL BIS

Emissora estreia nesta sexta, 12, às 23h, a série AudioArena Originals, que traz nomes que despontam no cenário musical brasileiro. Nesta edição, o projeto transita do Rock ao Rap, trazendo artistas como Rincon Sapiência, Fresno, Baleia, Rashid, Ratos de Porão e muito mais. Ao todo serão 13 episódios, começando com o grupo punk brasileiro As Mercenárias.

OS SIMPSONS

O Fox Channel preparou um especial dos Simpsons, que será apresentado desta sexta, 12, até terça, 16, das 18h às 22h30, e que terá uma seleção com os 55 episódios mais divertidos da família amarela. Prepare-se para curtir o período ao lado de Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e seus companheiros de Springfield, que vão te fazer se divertir como se estivesse em um bloco na rua!