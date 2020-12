10 atrações para as crianças se divertirem em casa ou fora dela

O ano acabando, Natal chegando, e a família com a criançada em casa atrás de alternativas para se distrair. Para dar uma ajudinha nesse momento de pandemia, que ainda nos obriga a ser mais cuidadosos com o contato com o mundo lá fora, vamos destacar algumas atrações para distrair os pequenos. Tem muitas opções para não precisar sair de casa, mas tem algumas que seguem as normas exigidas pela saúde para os que querem dar uma saidinha.

Confira a seguir a programação para os próximos dias, com atrações a partir desta sexta-feira, 18.

Ocupação Parque do Circo

Evento terá apresentação para o público infantil com companhias de circo da cidade, em um espaço localizado na frente do Sambódromo do Anhembi.

Sambódromo do Anhembi. Avenida Olavo Fontoura, em frente ao portão 20

Entrada Gratuita - espaço para 80 pessoas

Estacionamento gratuito no local.

Sexta, 18

14h: Laguz Circo; 15h: Circo Ilusion; 15h30: Rokan, O Mágico dos Dedos de Ouro

Sábado, 19

10h: Maria Druck; 10h30: Trupe Baião de 2; 13h: Parque do Circo; 15h: Cia Anjos Voadores; 15h30: The Bigosty Shows

Domingo, 20

10h: Cia Anjos Voadores; 10h30: Rainhas do Radiador; 13h: Parque do Circo; 15h: Paulo Maeda; 15h30: Caravana Tapioca

Museu Casa de Portinari

Localizado em Brodowski, cidade do interior de São Paulo onde Candido Portinari morou na infância e juventude, o Museu Casa de Portinari realiza constanteme atividades virtuais para o público, tendo o artista como tema. Neste fim de semana, a programação é com oficina educativa, que começa nesta sexta, destacando as cores presentes na obra do artista. A criançada poderá participar de atividade acompanhando por vídeo, que estará nas redes sociais, as instruções e que ensinarão fazer uma tinta especial. Todas as atividades estarão disponíveis pelas redes sociais (Facebook e Instagram - @museucasadeportinari) e, também, na página especial da programação do #CulturaEmCasa.

Grupo Esparrama

Premiado grupo de teatro infantil, o Esparrama apresenta o espetáculo Fim?, com tradução em Libras, seguida de lives paradidáticas com atividades especiais para crianças e professores. A atração será encenada nas redes sociais do Centro Cultural de Santo Amaro. Peça procura inspirar crianças a pensar sobre a forma como consumimos os recursos do planeta e a necessidade de exercitarmos o diálogo e também a empatia com todas as pessoas. Para isso, conta a história de Beatriti e Margueriti, duas baratas que celebram um planeta que acabou para os humanos e será governado por baratas.

Dias 18, 19 e 20, às 15h - transmissão pelas redes sociais do Centro Cultural de Santo Amaro.

Agendamento nas redes sociais do Grupo Esparrama devem ser feito aqui.

Lolo Barnabé

Criado por Eva Furnari, Lolo Barnabé é um sujeito das antigas, nasceu lá na pré-história, mora em uma caverna com sua mulher, Brisa, e o filho Finfo. A vida da família vai bem, mas como são muito criativos e inteligente, querem ter mais conforto e começam a criar objetos para satisfazer suas necessidades. Mas algo não começa a atrapalhar a felicidade deles, que vão precisar encontrar uma forma de voltar a ser feliz.

Teatro Alfa. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, tel. 5693-4000.

Sábado e domingo, às 16h. R$ 40.

Viagem ao Centro da Terra

O projeto do CCBB-SP Viagens Extraordinárias apresenta a peça Viagem ao Centro da Terra neste fim de semana. Com a Cia Solas de Vento, espetáculo é inspirado nas viagens extraordinárias do escritor Júlio Verne e leva as crianças em uma deliciosa aventura pelo planeta Terra, sob o comando do professor Lindenbrock e seu sobrinho Axel.

CCBB-SP. Rua Álvares Penteado, 112, tel. 4298-1270. Sábado, às 11h e 15h. e domingo, às, 11h

Orquestra Modesta

Canções para Pequenos Ouvidos é o espetáculo que a Orquestra Modesta se apresenta neste sábado, 19, a partir do meio-dia, direto do Sesc 24 de Maio, dentro da série #EmCasaComSesc. Dirigido por Fernando Escrich e Anderson Spada, õ show mostra um maestro que está à espera de músicos que não chegam, quando surge um grupo formado por palhaços, que decide tocar no lugar dos instrumentistas. A transmissões, ao vivo, será feita pelo m no YouTube e Instagram do Sesc.

Luccas Neto

No domingo, 20, às 17h, Luccas Neto estreia o show A Escola de Aventureiros, de forma híbrida na Jeneusse Arena (RJ). Com danças e efeitos especiais, espetáculo traz o Aventureiro Azul terá de enfrentar os vilões que querem estragar seus planos dos aprendizes. Para conseguir vencer seus inimigos, ele precisará passar por diversas tarefas. Informações sobre ingressos para assistir online estão na plataforma Uhuu.

Mundo Bita

Os personagens da animação se unem à Orquestra Petrobras Sinfônica em concerto no domingo, 20, às 16h, com transmissão diretamente do Vivo Rio. No espetáculo Mundo Bita e Petrobras Sinfônica, o público vai conferir releituras de diversos sucessos da animação infantil, como Fazendinha, Safari e Trem das Estações. Com regência de Felipe Prazeres. Atração contará com a participação online de Chaps Melo, criador, cantor e compositor do Mundo Bita. Os ingressos estão disponíveis pelo site da Eventim.

A Fantástica Fábrica do Papai Noel

Com efeitos especiais, e 15 atores cantores em cena, acompanhados por músicos tocando ao vivo, o espetáculo A Fantástica Fábrica do Papai Noel será apresentando no domingo, 20, às 16h, no Teatro Gazeta, em São Paulo. Algo começa a dar errado na fábrica de brinquedos e o Papai Noel, jutno com seus duendes, precisa fazer alguma coisa rapidamente salvar o Natal. Para isso, vão contar com a ajuda da Branca de Neve, Bela, Cinderela, Elsa, Woody e o Buzz.

Teatro Gazeta. Avenida Paulista, 900. Informações e ingressos no site.

Pirimbim

O compositor e roteirista Fernando Salem, autor de sucessos dos programas infantis Cocoricó e Castelo Rá Tim Bum, está unindo forças com o diretor e artista multimídia Tadeu Jungle e com o cineasta Marcos Nisti para uma nova empreitada. Juntos, criaram a audiossérie Pirimbim, que está em fase final de produção com lançamento em dezembro em plataformas de streaming e podcast. No roteiro, recheado de músicas para os pequenos, três crianças se encontram em uma chácara mágica e descobrem muitas histórias do mundo enquanto vivem aventuras na natureza. A produção é assinada pela Junglebee com patrocínio do Instituto Alana e é destinada ao público na faixa de 6 a 10 anos.

Podcast Pirimbim

Onde: exclusivo da Orelo, novo aplicativo de podcasts que pode ser baixado na Apple Store e Google Play, além do site oficial www.pirimbim.com e no Youtube com ferramentas de acessibilidade.