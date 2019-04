'Guimarães Rosa me devolveu o chão', diz Mia Couto em São Paulo

No lançamento de 'Grande Sertão: Veredas', o escritor Mia Couto falou ainda sobre as tentativas de apagar a memória - da escravidão, do genocídio indígena, da ditadura militar brasileira -, e sobre o ciclone que devastou Moçambique