Saem os finalistas do Prêmio Destaque Imprensa Digital de musical

O fim do ano, como de costume, traz listas dos melhores do ano. E, entre os musicais, como prova de vitalidade do gênero, já foram conhecidos os ganhadores do Prêmio Bibi Ferreira, faltando agora o Prêmio Reverência, cuja cerimônia de entrega acontece no dia 13, no Teatro Alfa, e o Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID), que está em sua segunda edição e que divulgou, nesta quinta-feira, 8, seus finalistas.

Trata-se de um prêmio original, pois os votantes atuam majoritariamente em meios de divulgação que usam ferramentas digitais. E, apesar de ainda não terem o devido reconhecimento (em muitos casos, por produtores que precisam alargar seu campo de visão), “os veículos online são responsáveis por produzir conteúdo textual e audiovisual de espetáculos de pequeno, médio e grande porte. Ao longo de todo o ano os focos são direcionados para as temporadas, proporcionando a elas diferentes tipos de visibilidade e por muito mais tempo”, como diz, com propriedade, o comunicado oficial do prêmio.

Neste ano, os 17 jurados assistiram a 22 espetáculos apresentados em São Paulo entre 1º de novembro de 2017 e 31 de outubro de 2018 e que cumpriram no mínimo 12 sessões. E os finalistas são os seguintes:

DESTAQUE COREOGRAFIA

ALONSO BARROS – Peter Pan – O Musical da Broadway

GABRIEL MALO – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

KÁTIA BARROS – Annie – O Musical

LAVÍNIA BIZZOTTO – Ayrton Senna – O Musical

TONI RODRIGUES – Romeu e Julieta ao Som de Marisa Monte

DESTAQUE ROTEIRO

ARTUR XEXÉO E LUANNA GUIMARÃES – Bibi – Uma Vida em Musical

FÁBIO ESPÍRITO SANTO – Amor Barato

GUSTAVO DITTRICHI – Cantos de Coxia e Ribalta

GUSTAVO GASPARANI E EDUARDO RIECHE – Romeu e Julieta ao Som de Marisa Monte

VITOR ROCHA – Cargas D’Água – Um Musical de Bolso

DESTAQUE ATOR COADJUVANTE

CLAUDIO GALVAN – Romeu e Julieta ao Som de Marisa Monte

CHRIS PENNA – Bibi – Uma Vida em Musical

DANIEL BOAVENTURA – Peter Pan – O Musical da Broadway

FRED SILVEIRA – O Fantasma da Ópera

PEDRO NAVARRO – Peter Pan – O Musical da Broadway

DESTAQUE ATRIZ COADJUVANTE

ANDREZZA MASSEI – A Pequena Sereia

CAROL BEZERRA – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

CAROL BOTELHO – Peter Pan – O Musical da Broadway

GIULIA NADRUZ – MPB – Musical Popular Brasileiro

MARIA CLARA GUEIROS – Se Meu Apartamento Falasse…

DESTAQUE ATOR

ANDRÉ LODDI – Pacto – A História de Leopold e Loeb

BETO SARGENTELLI – Os Últimos 5 Anos

LEANDRO LUNA – Pacto – A História de Leopold e Loeb

MATEUS RIBEIRO – Peter Pan – O Musical da Broadway

MARCELO MÉDICI – Se Meu Apartamento Falasse…

DESTAQUE ATRIZ

AMANDA ACOSTA – Bibi – Uma Vida em Musical

BRUNA GUERIN – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

ELINE PORTO – Os Últimos 5 Anos

INGRID GUIMARÃES – Annie – O Musical

MALU RODRIGUES – A Noviça Rebelde

DESTAQUE DIREÇÃO

JOSÉ POSSI NETO – Peter Pan – O Musical da Broadway

MIGUEL FALABELLA – Annie – O Musical

TADEU AGUIAR – Bibi – Uma Vida em Musical

ZÉ HENRIQUE DE PAULA – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

ZÉ HENRIQUE DE PAULA – Pacto – A História de Leopold e Loeb

DESTAQUE DIREÇÃO MUSICAL

APOLLO NOVE – Romeu e Julieta ao Som de Marisa Monte

CARLOS BAUZYS – Peter Pan – O Musical da Broadway

DANIEL ROCHA – Annie – O Musical

FERNANDA MAIA – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

TONY LUCCHESI – Bibi – Uma Vida em Musical

DESTAQUE MUSICAL BRASILEIRO

AMOR BARATO

AYRTON SENNA – O MUSICAL

BIBI – UMA VIDA EM MUSICAL

CARGAS D’ÁGUA – UM MUSICAL DE BOLSO

ROMEU E JULIETA – AO SOM DE MARISA MONTE

DESTAQUE MUSICAL ESTRANGEIRO (VERSÃO BRASILEIRA)

ANNIE – O MUSICAL

NATASHA, PIERRE E O GRANDE COMETA DE 1812

PACTO – A HISTÓRIA DE LEOPOLD E LOEB

PETER PAN – O MUSICAL DA BROADWAY

O FANTASMA DA ÓPERA