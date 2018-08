Raul Seixas vai inspirar versão brasileira do musical ‘Merlin’

A Aventura Entretenimento comemora 10 anos de atividade, com muitos sucessos em seu cardápio (Noviça Rebelde, O Mágico de Oz, Chacrinha, o Musical, Elis, a Musical). A festa começou com a estreia de Romeu e Julieta, o Musical no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, na semana passada, quando foram anuncias as próximas atrações da produtora comandada pelos sócios Aniela Jordan, Luiz Calainho e Fernando Campos.

Um dos mais aguardados será Merlin,o Musical, que contará com canções de Raul Seixas. A experiência de unir o repertório de um grande nome a uma história com potencial deu excelente resultado em Romeu e Julieta, todo recheado com músicas de Marisa Monte – em muitos momentos, a impressão é que a canção foi especialmente composta para aquela história de amor.

O trabalho já começou, envolvendo Aniela e Guilherme Leme Garcia, que também dirigiu a versão da peça de Shakespeare. A previsão de estreia é início de 2019. Conhecido como Maluco Beleza, Raul Seixas (1945-1989) gostava de repetir que suas duas maiores influências eram Luiz Gonzaga e Elvis Presley. O que já alimenta a curiosidade para saber como sua musicalidade vai servir para contar a história do mago em sua fase mais jovem, quando jovem aprendiz da magia.

Os musicais são o produto de ponta da Aventura, que busca difundi-los a grandes públicos. E, para driblar a limitação do teatro, que só pode ser apreciado por aqueles que estão na plateia, a produtora anunciou que vai repetir a experiência de exibir um de seus trabalhos numa tela de cinema. Ayrton Senna, o Musical foi o primeiro, mostrado no dia 1º de maio, data de morte do piloto, em 1994, em cerca de 70 telas do Brasil.

Dessa vez, há uma novidade. As salas de cinema receberão cenas ao vivo da última apresentação de Romeu e Julieta, prevista para o dia 21 de outubro. Assim, os espectadores de 30 salas terão a chance de ver, no mesmo instante, o que estará sendo admirado pelo público presente ao Teatro Frei Caneca. Novamente, a Aventura fechou parceria com a OrangeGroup.

Exibir cenas de musicais, aliás, incentiva outro projeto, que é a criação de um aplicativo pelo qual os fãs de musicais poderão acompanhar não apenas as produções que a Aventura registrou em filme, como também outros espetáculos.

Finalmente, a Aventura pretende investir em outro tipo de produção ao anunciar a criação do Circo Brasileiro. Com previsão para se apresentar inicialmente em 2020 em São Paulo e Rio de Janeiro (e duas outras cidades a definir), o Circo começará o processo de seleção no próximo ano e já tem definido seu primeiro espetáculo, que se chamará Terra. O comando será de Renato Rocha, diretor brasileiro radicado em Londres desde 2011, que desenvolve uma pesquisa artística que dialoga com a dança, artes visuais, música, tecnologia e técnicas circenses. Ele dirigiu o musical sobre Ayrton Senna, maravilhoso espetáculo que foi pouco (ou nada) compreendido e cuja coreografia se inspirou no trabalho de circo.