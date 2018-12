Prêmio Destaque Imprensa Digital divulga escolhidos e se consolida no mercado dos musicais

Tenho a honra (e o privilégio) de participar de três prêmios dedicados aos musicais. Por isso, percebo o imenso trabalho exercido pelas equipes comandadas por Marllos Silva (Prêmio Bibi Ferreira), Antonia Prado (Prêmio Reverência) e Joaquim Araújo (Prêmio Destaque Imprensa Digital). Se o mercado de musicais vem dando saltos no Brasil, tanto na diversidade de temas e tamanhos como no número cada vez maior de profissionais qualificados, é justa e necessária a existência de um calendário de premiações à altura, criadas e mantidas por quem entende do riscado.

Se o Bibi é o decano (realizou sua 6ª edição), o Reverência se aproxima da maturidade (foram quatro edições) enquanto o Destaque, ou DID, com é mais conhecido, mostra que veio para ficar. No domingo, foram divulgados os escolhidos da segunda edição do DID, da forma como era esperada: pela internet. Afinal, apesar de ser fã e fiel defensor do impresso, reconheço a força cada vez mais potente do mundo digital, no qual as notícias voam e se tornam velhas rapidamente.

Assim, nada mais necessário que um prêmio que não siga as regras das cerimônias tradicionais – papeis, aliás, executados com brilhantismo pelo Bibi e Reverência, cujas cerimônias neste ano de 2018 foram inesquecíveis. Daí a importância do DID e, por isso, a necessidade urgente dos profissionais que militam no gênero musical (produtores, principalmente) incluírem o DID na sua lista de prioridades. Afinal, trata-se, no mínimo, de uma valiosa propaganda gratuita de seu produto.

Seguindo o raciocínio original de Joaquim Araújo, o DID não elege os melhores, mas os destaques do ano, mantendo assim uma condição de igualdade entre os concorrentes. Nesse ano, pelo menos 130 profissionais foram lembrados na lista inicial formulada pelos jurados, confirmando que as opiniões são diversas, como devem ser.

Ao final, os 17 jurados escolheram os destaques em 10 categorias, cujos concorrentes foram quase todos apresentados por seis números musicais especialmente preparados para a cerimônia do DID. Com isso, o fã de musicais tem a chance rara de ver uma emocionante apresentação da soprano Lina Mendes, cantando o solo Pense em Mim, de O Fantasma da Ópera. Ou ainda de se derreter com Thiago Perticarrari cantando e tocando piano para a música Pó e Cinzas, certamente a mais tocante de Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812. Não bastasse tudo isso, as atrizes mirins Luiza Gattai, Maria Clara Rosis e Sienna Belle, que se revezam no papel da garotinha de Annie – O Musical, decidiram por conta própria fazer algo que não se vê no palco: as três cantando juntas. É assombroso o profissionalismo e o talento dessas meninas.

É importante destacar a participação ativa de produtoras, que deram exemplo oferecendo as condições para que seus artistas gravassem os números. São elas T4F, Touché Entretenimento, Atelier de Cultura, Néctar Cultural, Move Concerts e Núcleo Experimental. Finalmente, o Teatro Dr. Botica ofereceu o espaço, sugerindo até que, no próximo ano, a entrega dos troféus seja presencial, o que não está descartado por Joaquim.

Os interessados em conhecer os vencedores e assistir aos números musicais devem acessar o site https://destaqueimprensadigital.com.br

A lista dos escolhidos pelos jurados, incluindo os preferidos em cada categoria (grafados em negrito) são:

DESTAQUE COREOGRAFIA

ALONSO BARROS – Peter Pan – O Musical da Broadway

GABRIEL MALO – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

KÁTIA BARROS – Annie – O Musical

LAVÍNIA BIZZOTTO – Ayrton Senna – O Musical

TONI RODRIGUES – Romeu e Julieta ao Som de Marisa Monte

*

DESTAQUE ROTEIRO

ARTUR XEXÉO E LUANNA GUIMARÃES – Bibi – Uma Vida em Musical

FÁBIO ESPÍRITO SANTO – Amor Barato

GUSTAVO DITTRICHI – Cantos de Coxia e Ribalta

GUSTAVO GASPARANI E EDUARDO RIECHE – Romeu e Julieta ao Som de Marisa Monte

VITOR ROCHA – Cargas D’Água – Um Musical de Bolso

*

DESTAQUE ATOR COADJUVANTE

CLAUDIO GALVAN – Romeu e Julieta ao Som de Marisa Monte

CHRIS PENNA – Bibi – Uma Vida em Musical

DANIEL BOAVENTURA – Peter Pan – O Musical da Broadway

FRED SILVEIRA – O Fantasma da Ópera

PEDRO NAVARRO – Peter Pan – O Musical da Broadway

*

DESTAQUE ATRIZ COADJUVANTE

ANDREZZA MASSEI – A Pequena Sereia

CAROL BEZERRA – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

CAROL BOTELHO – Peter Pan – O Musical da Broadway

GIULIA NADRUZ – MPB – Musical Popular Brasileiro

MARIA CLARA GUEIROS – Se Meu Apartamento Falasse…

*

DESTAQUE ATOR

ANDRÉ LODDI – Pacto – A História de Leopold e Loeb

BETO SARGENTELLI – Os Últimos 5 Anos

LEANDRO LUNA – Pacto – A História de Leopold e Loeb

MATEUS RIBEIRO – Peter Pan – O Musical da Broadway

MARCELO MÉDICI – Se Meu Apartamento Falasse…

*

DESTAQUE ATRIZ

AMANDA ACOSTA – Bibi – Uma Vida em Musical

BRUNA GUERIN – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

ELINE PORTO – Os Últimos 5 Anos

INGRID GUIMARÃES – Annie – O Musical

MALU RODRIGUES – A Noviça Rebelde

*

DESTAQUE DIREÇÃO

JOSÉ POSSI NETO – Peter Pan – O Musical da Broadway

MIGUEL FALABELLA – Annie – O Musical

TADEU AGUIAR – Bibi – Uma Vida em Musical

ZÉ HENRIQUE DE PAULA – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

ZÉ HENRIQUE DE PAULA – Pacto – A História de Leopold e Loeb

*

DESTAQUE DIREÇÃO MUSICAL

APOLLO NOVE – Romeu e Julieta ao Som de Marisa Monte

CARLOS BAUZYS – Peter Pan – O Musical da Broadway

DANIEL ROCHA – Annie – O Musical

FERNANDA MAIA – Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

TONY LUCCHESI – Bibi – Uma Vida em Musical

*

DESTAQUE MUSICAL BRASILEIRO

AMOR BARATO – Canto Produções

AYRTON SENNA – O MUSICAL – Aventura Entretenimento

BIBI – UMA VIDA EM MUSICAL – Negri e Tinoco Produções

CARGAS D’ÁGUA – UM MUSICAL DE BOLSO

ROMEU E JULIETA – AO SOM DE MARISA MONTE – Aventura Entretenimento

*

DESTAQUE MUSICAL ESTRANGEIRO (VERSÃO BRASILEIRA)

ANNIE – O MUSICAL – Atelier de Cultura

NATASHA, PIERRE E O GRANDE COMETA DE 1812 – Move Concerts e Núcleo Experimental

PACTO – A HISTÓRIA DE LEOPOLD E LOEB – Néctar Cultural

PETER PAN – O MUSICAL DA BROADWAY – Touché Entretenimento

O FANTASMA DA ÓPERA – T4F Entretenimento