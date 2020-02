Oscar 2020 atinge pior audiência de sua história

De nada adiantaram as presenças de Billie Eilish, Eminem, Elton John e de vários artistas conhecidos do cinema, tampouco a emocionante vitória de Parasita: a transmissão do Oscar no domingo, dia 9, alcançou seu ponto mais baixo na história, alcançando 23,6 milhões que sintonizaram a rede ABC nos Estados Unidos para acompanhar a cerimônia.

Segundo a empresa Nielsen Company, responsável pela medição, a audiência deste ano foi menor em comparação aos 29,6 milhões que assistiram à cerimônia no ano passado. O número mais baixo até então era de 2018, quando 26,5 milhões viram os prêmios.

Neste ano, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas até antecipou a data da cerimônia para o início do mês, quando habitualmente acontece no final. Mas a medida também não frutificou.

Até alguns anos atrás, os espectadores do Oscar variavam entre 35 e 45 milhões, ainda de acordo com a Nielsen.