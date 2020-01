Os destaques dos musicais pela imprensa digital em 2019

A divulgação aconteceu ainda no início de dezembro – mais precisamente no dia 10 – e demorei para anunciar aqui. Mas, acreditando que antes tarde do que nunca, aqui estão os destaques da terceira edição do prêmio Destaque Imprensa Digital, ou DID, como é carinhosamente chamado, dedicado aos destaques do teatro musical de São Paulo em 2019. Antes, uma observação: trata-se da terceira edição, que já foi mais festejada pelo meio (duas produtoras bancaram passagens aéreas para que suas estrelas viessem a São Paulo para gravar um número de suas peças), mais que em 2018 que, por sua vez, já foi melhor que em 2017. Sinal de que o prêmio se consolida a passos largos, sucesso mais que merecido por ser construído por profissionais realmente dedicados e que levam as notícias dos musicais a todos os cantos. Algo que ainda não é devidamente reconhecido, especialmente por alguns assessores de imprensa e alguns produtores, que ainda miniminizam esse trabalho tão importante de divulgação.

O DID foi criado por Joaquim Araújo, que também cuida da organização ao lado de Grazy Pisacane, Pedro de Landa e Wall Toledo. Não se trata de uma competição habitual, pois os vencedores são declarados ‘destaques do ano’, o que não o deixam de ser também os outros indicados. Foram 32 espetáculos avaliados, justamente aqueles que tiveram no mínimo 12 sessões para público pagante e que estivessem em cartaz no período entre 1/11/18 e 31/10/19. Eu me orgulho de afirmar que vi praticamente todos, deixando de fora apenas três, infelizmente. Espero conseguir ver todos neste ano.

A cerimônia de premiação, como não poderia deixar de ser, foi transmitida pela internet. Ainda não foi uma transmissão ao vivo, tampouco houve plateia. Detalhes que, espero, logo sejam superados. Números especialmente criados para a cerimônia apontaram os espetáculos concorrentes na categoria Destaque Digital Estrangeiro – Versão Brasileira, que foram Billy Elliot, o Musical, Escola do Rock, o Musical, Pippin, Sunset Boulevard e Tick, Tick… Boom! Vale conferir os belos números no site do prêmio (www.destaqueimprensadigital.com.br). E, nesse ano, fomos 18 jurados com a incumbência de escolher os destaques: Andy Santana, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Cristiane Santos, Elaine Cristina, Fabiana Seragusa, Filipe Vicente, Grazy Pisacane, Joaquim Araújo, Lucas Müller, Miguel Arcanjo Prado, Pedro de Landa, Priscila Ribeiro, Rodrigo Alcobia, Tatiana Cavalcanti, Wall Toledo e William Amorim, além de mim, talvez o menos digital de todos…

Os destaques escolhidos são os seguintes, grifados com negrito:

DESTAQUE COREOGRAFIA

Alberto Venceslau | Se Essa Lua Fosse Minha

Alonso Barros | Pippin

Bárbara Guerra (Coreografia) e Johnny Camollese (Coreografia de Flamenco) | Zorro – Nasce Uma Lenda

Deborah Colker | O Frenético Dancin’ Days

Victor Maia | 70? Década do Divino Maravilhoso – Doc. Musical

DESTAQUE ROTEIRO ORIGINAL

Fernanda Maia | Chaves – Um Tributo Musical

Marcos Nauer | 70? Década do Divino Maravilhoso – Doc. Musical

Newton Moreno | As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão

Vinicius Calderoni |Musical Elza

Vitor Rocha | Se Essa Lua Fosse Minha

DESTAQUE ATOR COADJUVANTE

Beto Sargentelli | Billy Elliot – O Musical

Cleto Baccic | Escola do Rock – O Musical

Diego Velloso | Chaves – Um Tributo Musical

Pedro Arrais | As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão

Thiago Machado | Tick, Tick… Boom!

DESTAQUE ATRIZ COADJUVANTE

Bel Lima | Pippin

Carol Badra | As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão

Carol Costa | Chaves – Um Tributo Musical

Inah de Carvalho | Billy Elliot – O Musical

Lia Canineu | Sunset Boulevard

DESTAQUE ATOR

Arthur Berges | Escola do Rock – O Musical

João Felipe Saldanha | Pippin

Julio Assad | Sunset Boulevard

Marco França | As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão

Mateus Ribeiro | Chaves – Um Tributo Musical

DESTAQUE ATRIZ

Amanda Acosta | As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão

Larissa Luz | Musical Elza

Marisa Orth | Sunset Boulevard

Sara Sarres | Escola do Rock – O Musical

Totia Meireles | Pippin

DESTAQUE DIREÇÃO

Duda Maia | Musical Elza

Fred Hanson | Sunset Boulevard

Mariano Detry | Escola do Rock – O Musical

Sergio Módena | As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão

Zé Henrique de Paula | Chaves – Um Tributo Musical

DESTAQUE DIREÇÃO MUSICAL

Carlos Bauzys | Sunset Boulevard

Daniel Rocha | Billy Elliot – O Musical

Fernanda Maia | As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão

Jules Vandystadt | 70? Década do Divino Maravilhoso – Doc. Musical

Pedro Luís, Larissa Luz e Antônia Adnet | Musical Elza

DESTAQUE MUSICAL BRASILEIRO

As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão | Velloni Produções Artísticas e SESI – SP

Chaves – Um Tributo Musical | Move Concerts

Musical Elza | Sarau Agência

Merlin e Arthur – Um Sonho de Liberdade ao Som de Raul Seixas | Aventura Entretenimento

Se Essa Lua Fosse Minha | Lumus Entretenimento

DESTAQUE MUSICAL ESTRANGEIRO (Versão brasileira)

Billy Elliot – O Musical | Atelier de Cultura Produções Artísticas

Escola do Rock – O Musical | Atelier de Cultura Produções Artísticas

Pippin | Möeller & Botelho

Sunset Boulevard | IMM Entretenimento e EGG Entretenimento

Tick, Tick… Boom! | Companhia Paralela