Musical ‘Os Produtores’ volta com Miguel Falabella, Danielle Winits e Marco Luque

Miguel Falabella volta a se envolver com o musical Os Produtores. Depois de montar um espetáculo em 2007, ao lado de Juliana Paes e Vladimir Brichta, o ator, diretor e produtor encabeça uma nova montagem, que vai estrear no dia 21 de abril, no Teatro Procópio Ferreira. Será uma curta temporada – em 13 de julho, vai estrear no Rio de Janeiro.

Dessa vez, Falabella terá ao seu lado Danielle Winits e Marco Luque. O musical é inspirado em um filme de Mel Brooks, Primavera para Hitler, de 1968. O próprio Brooks o adaptou para a Broadway, em 2001, e fez um remake do filme em 2005, com Nathan Lane, Matthwe Broderick, Uma Thurman e Will Ferrel.

Miguel Falabella, Marco Luque e Danielle Winits, em ‘Os Produtores’. Foto Pedro Dimitrow

A trama acompanha o produtor Max Bialystock (Miguel Falabella) amarga seu último fracasso no teatro quando chega, em seu escritório, um contador tímido e um tanto nervoso, Leo Bloom (Marco Luque), para revisar a contabilidade. Sem querer, Leo descobre que um produtor pode ganhar mais dinheiro com um fracasso do que com um sucesso. “Você pode juntar um milhão de dólares de investidores, gastar cem mil e guardar o resto!”. A ideia faz brilharem os olhos de Max, que convence o até então honesto contador a se associar a ele.

A dupla então se dedica a encontrar a pior obra jamais escrita, conseguir o mais desastroso diretor de teatro e produzir o maior fracasso da história. A eles junta-se Ulla (Danielle Winits), uma dançarina sueca que conquista seu espaço com algum talento e belas pernas. No entanto, nem tudo sai como planejado: a obra resulta num estrondoso sucesso, o golpe é descoberto e ambos são presos. Mas o que parece o fim acaba virando um novo começo. Após saírem da prisão, Max e Leo voltam à Broadway com o musical “Prisioneiros do Amor”. Desta vez, porém, a ideia é fazer sucesso e a peça é um recomeço para os dois.