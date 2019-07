Musical ‘Company’ estreia dia 29 de agosto no Rio

Clássico entre os musicais contemporâneos, Company, de Stephen Sondheim e George Furth, ganha nova versão brasileira, dessa vez com a assinatura do ator Reiner Tenente, que detém os direitos no Brasil desde 2017. O espetáculo estreia dia 29 de agosto no Teatro Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro, e contará com um elenco de peso: além do próprio Tenente, que viverá o protagonista Bobby, estarão em cena Helga Nemeczyk, Myra Ruiz, Cláudio Galvan, Cris Pompeo, Wladimir Pinheiro, Joana Mendes, Renan Mattos, Anna Bello, Stela Maria Rodrigues e Victor Maia.

“Cada vez mais eu acho o texto pertinente, pois estamos vivendo em uma época onde as relações estão descartáveis e rasas, em alguns casos, por causa da liberdade sexual ou até do avanço da tecnologia. Às vezes, uma não resposta no WhatsApp, por exemplo, já é o bastante para a pessoa chegar à conclusão de que o outro não tem interesse e termina uma relação. Company trata disso: das relações e suas complexidades”, diz Reiner, em material de divulgação.

A ação de Company ocorre durante o dia em que Bobby completa 35 anos. Não se sabe se a história se passa na imaginação dele, no momento em que apaga as velas. O fato é que sua relação com os amigos revela as diversas faces de um relacionamento, o que permite momentos inspirados dos atores, todos afinados com as partituras extremamente exigentes.

Em 2001, Charles Möeller e Claudio Botelho assinaram uma feliz versão do espetáculo, que contou com a presença de Claudia Netto, Totia Meirelles e Solange Badim, entre outros. O próprio Sondheim acompanhou (e aprovou) uma das apresentações.