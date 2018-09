Musical ‘Carousel’ será montado em São Paulo por Charles Möeller e Claudio Botelho em 2020

Um dos grandes clássicos do musical americano, Carousel será montado no Brasil em 2020, com a assinatura de Charles Möeller e Claudio Botelho. O Estado apurou que os direitos foram comprados pela Touche Entretenimento, da produtora Renata Borges, com quem Möeller e Botelho trabalharam em 2016 no musical Cinderella.

“Foi durante esse período em que acertei com eles o plano de montar Carousel“, conta Renata ao Estado. “Quando retomamos a temporada de Cinderella, neste ano, definimos o plano.” Ou seja, o acordo foi firmado antes de Möeller e Botelho aceitarem assumir a divisão de teatro da Time For Fun. O espetáculo deverá estrear em São Paulo, em teatro a definir.

Assim como Cinderella, Carousel é um dos clássicos de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, considerados os formadores do musical moderno. Em abril, estreou um revival na Broadway com grandes novidades, com Joshua Henry se tornando o primeiro ator negro a viver o personagem Billy Bigelow, e a exuberante coreografia criada por Justin Peck que, por ter tradição no balé (pertence ao New York City Ballet), elaborou passos delicados, originais e de enorme beleza plástica.

Para muitos, Carousel é considerado o melhor, o mais poético e lírico dos musicais de Rodgers & Hammerstein, com um score soberbo baseado em canções clássicas como If I Loved You e You’ll Never Walk Alone. A primeira montagem estrou em 1945, baseada na peça Liliom, de Ferenc Molnar, contando a história do funcionário de um parque de diversões que tenta melhorar de vida ao se apaixonar por uma bela garota. Não bastassem as canções, o musical traz humanidade em seus personagens.