Musical ‘Barnum, o Rei do Show’ lidera lista de Destaques do DID

O musical Barnum, o Rei do Show foi o espetáculo que mais destaques ganhou na 4ª edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID), dedicado às produções musicais que fizeram temporada em São Paulo. Barnum foi escolhido como destaque nas categorias Musical Estrangeiro, Direção (Gustavo Barchilon), Atriz Coadjuvante (Giulia Nadruz) e Coreografia (Alonso Barros).

O anúncio dos vencedores foi online e feito pelo idealizador e coordenador do prêmio, Joaquim Araújo, na quarta-feira, 4. Por conta da pandemia da covid, não houve premiação no ano passado. Assim, foram avaliados agora 16 espetáculos inéditos que estiveram em cartaz entre 1ª de novembro de 2019 e 31 de dezembro de 2021.

Seguindo uma de suas principais características, a premiação virtual contou com a apresentação de quatro números musicais, que foram previamente gravados no Teatro União Cultural.

Assim, o ator Rodrigo Miallaret, indicado como Ator Coadjuvante por Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, apresentou seu número “Você e Eu”. Já a atriz Kiara Sasso, indicada na categoria Destaque Atriz por Barnum, o Rei do Show, apresentou seu solo “As Cores Que Eu Ganhei”. Em seguida, Marcel Octavio e Thiago Perticarrari, indicados a Destaque Ator, apresentaram uma versão especial de “Amigão”, de Assassinato Para Dois. No último número solo, a atriz Letícia Soares, que ganhou o prêmio de Destaque Atriz por sua participação em A Cor Púrpura, apresentou seu emocionante solo “Estou Aqui”. O encerramento da cerimônia foi marcado por um belo texto escrito e apresentado pelo ator e dramaturgo Vitor Rocha (vencedor do Destaque Roteiro Original pela peça Bom Dia Sem Companhia), em que destacou a importância vital do teatro para o bem estar e a cultura dos homens.

A votação contou com 25 membros da imprensa cultural, divididos em 18 veículos de acesso digital. Ao todo, 100 nomes foram destacados inicialmente pelos jurados até se chegar ao número de 11 escolhidos – pela primeira vez, houve um empate na categoria Destaque Musical Brasileiro.

Está prevista outra cerimônia em dezembro, quando serão escolhidos os destaques dos espetáculos estreados em 2022.

Veja a lista dos escolhidos

Coreografia – Alonso Barros – Barnum, O Rei do Show

Roteiro Original – Vitor Rocha – Bom Dia Sem Companhia

Ator Coadjuvante – Adriano Tunes – Silvio Santos Vem Aí – Uma Comédia Musical

Atriz Coadjuvante – Giulia Nadruz – Barnum, O Rei do Show

Ator – Marcel Octavio – Assassinato para Dois

Atriz – Letícia Soares – A Cor Púrpura, O Musical

Direção – Gustavo Barchilon – Barnum, O Rei do Show

Direção Musical – Tony Lucchesi – A Cor Púrpura, O Musical

Musical Brasileiro – Conserto para Dois e Silvio Santos Vem Aí – Uma Comédia Musical

Musical Estrangeiro – Barnum, O Rei do Show