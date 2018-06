Musicais inspiram a festa temática Broadway Xperience

Fãs de musicais têm seus espetáculos preferidos, suas melodias inesquecíveis. Ter a chance de ouvir todas e ainda num ritmo dançante é um dos objetivos da Broadway Xperience, primeira festa inteiramente inspirada nos grandes musicais do cinema e do teatro e que acontece em São Paulo na segunda-feira, 30 de abril. Realizada pela produtora Making Fun, a festa acontecerá na Le Rêve Club e vai ser marcada, claro, por opções clássicas (como o sempre presente Fantasma da Ópera) até baladas movidas por hits atuais, como o ainda elogiado Dear Evan Hansen.

“A proposta da Broadway Xperience não se limita ao fã de teatro musical – a ideia é dar a todos a oportunidade de cantar os mais variados sucessos, fazer as icônicas coreografias e até escolher seu cosplay preferido dentro deste universo, se a pessoa quiser, tudo que a faça se divertir com amigos celebrando um gênero que agrega tantas pessoas pelo mundo”, conta Henrique Dourado, CEO e diretor criativo da Making Fun.

A playlist contará com mais de 350 músicas, tanto com versões originais como outras exclusivamente mixadas com os mais diversos ritmos. O ambiente será dividido em dois espaços: a Pista Broadway será o local para se ouvir o set-list principal da festa, enquanto a Pista West End contará com DJs convidados. E, para tornar a experiência ainda mais imersiva, a festa seguirá uma programação semelhante ao “roteiro” de um espetáculo.

Para isso, a cenografia vai lembrar o tom burlesco de Cabaret, Chicago e Moulin Rouge, ou seja, com sofás e poltronas estilo Luis XV. Outros detalhes vão por à prova o conhecimento do fã: vamos ver quem vai descobrir os espelhos de O Homem de La Mancha, o icônico lustre do Fantasma da Ópera e o piso colorido e piscante de Os Embalos de Sábado à Noite.

Desde 2016 Henrique Dourado trabalha nesta festa, pesquisando canções que, tocadas diretamente, vão durar cerca de 7 horas. Para os interessados, a Broadway Xperience acontece na Le Rêve Club, que fica na Rua Marquês de Paranaguá, 329, na esquina com a Rua Augusta. Quem comprar ingresso antecipado para a pista vai pagar R$ 60. Se deixar para comprar na hora, o preço será de R$ 80. E o camarote sai por R$ 110. A festa começa às 23 horas e deverá agitar até 5h30 da manhã de terça-feira, feriado de 1º de maio. Como será em uma segunda-feira, é grande a chance de se encontrar com nossos grandes nomes do musical.