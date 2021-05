Monja Coen participa de debate sobre problemas na pandemia

Ainda que alimente muitas incertezas, o isolamento social recomendado para enfrentar a pandemia da covid permite também que se faça mais reflexão sobre o comportamento próprio e aquele em relação às outras pessoas. E as mães parecem ser mais sensíveis a esse estado de espírito, não apenas pela capacidade de gerar vidas quando muitas se perdem por causa do vírus, mas também pela natural tendência a preservar a família unida.

São temas como esses, e também a espiritualidade, que vão nortear a conversa entre a Monja Coen e a jornalista Maria Cândida. Elas vão se encontrar de forma online nesta segunda-feira, dia 10, a partir das 19h. Trata-se de uma nova edição do Encontro da Cidadania, organizado pela Fundação Lia Maria Aguiar.

Monjas são, em sua maioria, mulheres que passaram por uma experiência importante que as fizeram pensar sobre o quê podiam fazer para transformar o mundo em um lugar melhor. Assim, com a firmeza de uma rocha, mas sem perder a doçura, elas buscam encorajar as pessoas e também a amenizar os impactos provocados por sentimentos tão diversos, que hoje marcam a sociedade atual, em luta contra a covid.

São assuntos assim que deverão motivar a conversa entre a Monja Coen e Maria Cândida. Os interessados têm acesso livre pelo canal da fundação no Instagram: @fundacaoliamariaaguiar