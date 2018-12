Juiz nega pedido de Kevin Spacey de não comparecer a tribunal

Um juiz de Massachusetts negou o pedido de Kevin Spacey para evitar sua presença no tribunal sob acusações de que ele teria apalpado um jovem. A decisão do juiz do Tribunal Distrital de Nantucket, Thomas Barrett, nesta segunda-feira,31,significa que Spacey terá de comparecer ao tribunal no dia 7 de janeiro.

Spacey argumentou que deveria ser dispensado de comparecer porque sua presença “amplificaria a publicidade negativa já gerada por este caso”. Ele se declara inocente.

Ganhador de um Oscar, o ator de 59 anos é acusado de ter apalpado um homem de 18 anos em um restaurante de Nantucket em 2016. Trata-se de uma acusação de crime e agressão indecente.

A advogada de Spacey, Juliane Balliro, disse nos documentos que sua presença no tribunal apenas “aumentaria o interesse da mídia prejudicial no caso” e aumentaria o risco de contaminação do grupo de jurados.