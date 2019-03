Jô Soares volta ao teatro com o show de humor ‘O Livro ao Vivo’

Quando lançou o segundo volume de sua biografia, no fim do ano passado, Jô Soares deliciou uma plateia encantada com suas histórias. Mesmo com uma forte chuva, a audiência era grande e atenta. Assim, o que era para ser um pocket show se transformou em uma divertidíssima viagem pelo tempo, com o humorista, escritor e diretor exercendo sua principal virtude: fazer as pessoas rirem.

O sucesso fez com que Jô percebesse que ali estaria um motivo para voltar ao palco, depois de quase dez anos longe, o que acontece a partir de 4 de abril, no Teatro Faap, com a estreia de O Livro ao Vivo. Trata-se da rara oportunidade de se ouvir do próprio Jô, com sua inconfundível habilidade em contar uma história, reminiscências fabulosas, seja pelo humor, seja pela incrível ação do acaso que resultou em grandes encontros.

Em cena, Jô contará com o agora inseparável companheiro de trabalho, o jornalista Matinas Suzuki Jr., que o ajudou na organização dos dois volumes de memória, colocando em ordem uma história de vida marcada por tantos lances incríveis.

O Livro ao Vivo ficará em cartaz em curtíssima temporada, sempre às quintas, sextas e sábado, às 21:00 horas. Maurício Guilherme vai auxiliar a direção e a produção ficará a cargo de Claudia Colossi.