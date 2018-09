Grupo Cantrix apresenta repertório de Gilberto Gil em show único

Intérpretes de musicais têm, cada vez mais, buscado opções de se apresentar em shows solo. Assim, além de mostrar seu talento em espetáculos de grande porte, cada um pode também oferecer variações em apresentações especiais. É o que acontece nesta quarta-feira, dia 5, com o grupo Cantrix.

Formado por Renata Ricci, Lívia Graciano, Yael Pecarovich e Luciana Bollina, o grupo se apresenta no espaço Music Hall do Paris 6 Burlesque, em São Paulo. E elas vêm com uma nova proposta, agora embaladas pelas obras mais femininas de Gilberto Gil. “A maternidade me fez admirar muito mais as mulheres e enxergá-las de uma outra maneira. Comecei então a ficar incomodada por me sentir apenas proclamando o discurso feminista e não fazendo nada efetivo a respeito. Percebi que a melhor maneira de empoderar uma mulher é dando um lugar para ela”, comenta Renata, que é a única a integrar o grupo desde sua formação.

Curiosamente, as meninas estavam divididas entre apresentar um setlist baseado nas canções de Madonna, ícone da luta pela liberdade sexual, ou de Gil, cujas canções identificam-se perfeitamente com o atual momento do grupo. Ganhou o compositor baiano. Ao longo do show, canções consagradas são costuradas por um enredo cênico, mais real que ficcional, e com abertura para improvisos – o que espelha o novo ritmo do quarteto, que, fora do palco, encara a vida corrida da mulher que, além de artista, por vezes atua como mãe, filha, esposa e amiga.

Reunindo antigas amigas e retomando de forma independente uma história que se iniciou há mais de 10 anos, em um concurso de formação de banda feminina, o grupo, que já passou por algumas formações, se reencontra agora em um novo momento. “Nunca deixamos de ser amigas. Mas não artisticamente. A gota d’água foi quando nos reencontramos em um show de uma amiga, e sentimos falta da nossa energia no palco”, lembra Renata.

O show começa às 21h e será apresentação única. O Paris 6 Burlesque fica na rua Augusta, 2809, em São Paulo. O ingresso sai por R$ 70.