Festival Paulista de Teatro Musical abre inscrições para primeira edição

Desde que a pandemia do coronavírus interrompeu o caminho de diversos musicais no ano passado – seja freando temporada recém iniciada, como Summer – Donna Summer Musical e Silvio Santos Vem Aí, seja adiando estreia como a de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, o Musical -, o gênero passou por muitas complicações, com artistas e técnicos passando vários meses sem trabalho.

E, como a perspectiva de mudança só aponta para o segundo semestre (na hipótese mais otimista), o meio artístico vem buscando alternativas no universo digital. Com esse objetivo nasce agora o Festival Paulista de Teatro Musical, que chega com o intuito de revelar talentos e diminuir os impactos provocados pela pandemia, movimentando o mercado teatral.

A idealização é do diretor e produtor Marllos Silva, criador do Prêmio Bibi Ferreira, o mais importante do teatro musical brasileiro. “Como um profissional de teatro que atua em várias frentes, busco aproximar o campo de visão de todas elas. O meu lado dramaturgo sabe que há pouco espaço para apresentar as obras originais, e o meu lado produtor conhece a dificuldade de investir em obras originais. Então, criar um festival para os dramaturgos e compositores de teatro musical apresentarem suas obras é muito importante, especialmente, após o período de isolamento social”, explica.

O Festival Paulista de Teatro Musical, que será online entre os dias 23 e 28 de abril, é destinado a todos, tanto produções nunca realizadas como produções que já tiveram sua estreia nos palcos – a única exigência é que a obra tenha texto e canções originais. Não valem, portanto, musicais biográficos (que usam canções já compostas) ou inspirados em espetáculos estrangeiros

.

“É importante entendermos que o teatro musical não é uma invenção americana, existe teatro musical em diversas regiões do mundo e diversos formatos, e é isso que o festival pretende mostrar. A música brasileira é uma miscelânea cultural de ritmos, e trazer isso para os palcos é importante para a dramaturgia e a cultura do país. Uma companhia que pesquisa o seu estilo é muito bem vinda, assim como um dramaturgo que possui um estilo mais próximo ao da Broadway”, explica Marllos.

Assim, poderão participar quem tem um texto inédito e ainda não encenado ou quem já montou seu espetáculo. Os escolhidos serão divididos em grupos. Por exemplo, roteiros finalizados ou em desenvolvimento com um mínimo de 40 minutos de obra pronta serão contemplados para as leituras dramáticas. E, para as produções que forem selecionadas e não possuam filmagem, a organização do festival irá fornecer diária de teatro, rider básico de som e luz, além da estrutura para registro do espetáculo.

O Festival contemplará até 6 espetáculos e 4 leituras de texto, recebendo um cachê que varia de R$ 850 a R$ 8 mil. As inscrições estão abertas a partir da quinta-feira, dia 4, e podem ser realizadas no site www.fptm.art.br

O Festival Paulista de Teatro Musical é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado de São Paulo.