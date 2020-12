Fabi Bang será a protagonista de ‘Cinderella, o Musical’

A atriz Fabi Bang, nome consagrado do musical brasileiro, será a protagonista de Cinderella, o Musical, que deverá estrear em agosto do próximo ano, no Teatro Procópio Ferreira. E ela terá como fada madrinha outro ícone do teatro musical, Kiara Sasso. A direção continua de Charles Möeller e Claudio Botelho – continua porque eles já assinaram a primeira versão deste espetáculo, que estreou em fevereiro de 2016, em São Paulo.

Assim, Fabi vai viver o papel que foi de Bianca Tadini, enquanto Kiara será a fada que já teve a consagrada Ivanna Domenico. São atualizações à altura do talento de todas elas, uma necessidade para interpretar esse musical tão espetacular, originalmente criado pela grande dupla Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II.

Com produção de Renata Borges, da Touché Entretenimento, Cinderella é um espetáculo recheado de significados, todos devidamente decodificados por Möeller, um apaixonado pelo gênero, capaz de impressionar com suas detalhadas explicações. Ele lembra que, além de criarem Cinderella para a televisão, em 1957, Rodgers e Hammerstein são autores de espetáculos que determinaram os pilares dos musicais da Broadway nos anos 1940, como Oklahoma!, Carousel e South Pacific. Ou seja, estabeleceram um padrão de qualidade na forma de se montar tal tipo de espetáculo que logo se tornaram pioneiros no gênero musical

E, não bastasse ostentar uma estrutura sofisticada de dramaturgia e canções, Cinderella lida com o universo da mulher e seu direito de lutar pelos seus desejos. E consegue ainda que o Príncipe, sai em sua busca, tenha o mesmo entendimento.