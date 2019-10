Conhecido nos musicais, Beto Sargentelli lança primeiro trabalho como cantor

Um dos principais atores do teatro musical brasileiro, Beto Sargentelli prepara-se para um novo desafio: o de se lançar como cantor de música pop. Seu primeiro single, Nas 4 Estações, está pronto para ser lançado na sexta-feira, 25, pela distribuidora Onerpm. Para festejar, ele participa de um show inédito no Paris 6 Burlesque, no dia 12 de novembro.

Aos 30 anos, Beto Sargentelli constrói uma sólida carreira no teatro musical, com marcantes passagens em espetáculos como Jesus Cristo Superstar, O Rei Leão, Mudança de Hábito e Godspell. Depois de dez produções ao estilo Broadway, ele protagonizou um musical essencialmente brasileiro, 2 Filhos de Francisco, em 2017, inspirado na história de Zezé Di Camargo e Luciano. Foi o bastante para Beto revelar seu lado perfeccionista: antes mesmo de os ensaios começarem, ele iniciou um curso para tocar sanfona e se familiarizar com instrumento tocado por Zezé quando jovem.

Ao se lançar como produtor, no recente espetáculo Os Últimos 5 Anos, no qual dividiu o investimento e também o palco com Eline Porto, sua companheiro na vida e na arte, ele exibiu uma atuação tão impressionante que acabou vencedor do prêmio de Melhor Ator no 7º Prêmio Bibi Ferreira, o mais importante do Teatro Musical brasileiro.

Agora, ao iniciar um novo caminho na carreira, Beto reúne um repertório eclético, dividido entre o romântico e o dançante, que vai de Tiago Iorc e Vitor Kley passando por Queen, Beatles e Marília Mendonça, sem deixar de fora sucessos conhecidos de grandes musicais como We Will Rock You, Moulin Rouge e outros.

Nos bastidores, Beto vai contar com o apoio do produtor Hélio Bernal, com quem trabalhou em 2 Filhos de Francisco, no qual descobriu uma afinidade artística. “Foi ele quem me convidou a lançar o single Nas 4 Estações e a iniciar essa carreira pop”, conta Beto. “O repertório foi uma escolha pessoal porque penso em todas as formas de música. Nunca tive problema com algum ritmo em especial. Por isso, sabia que essa nova carreira, paralela à de ator de musicais, começaria.

Em seu primeiro show, em novembro, o cantor subirá ao palco acompanhado da banda completa da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, formada por músicos que já se apresentaram com outros importantes nomes como Raul Seixas, Roberto Carlos, Fábio Junior e Fafá de Belém. O lançamento tem a realização da Lab Cultural.