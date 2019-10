Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello iniciam turnê de pocket musical

Depois de vários anos à frente de musicais suntuosos, com elencos grandiosos e muitos cenários, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello iniciam, no final do mês, uma turnê com um espetáculo pequeno, pocket – Conserto Para Dois (sim, é com S mesmo) estreia em Uberlândia, no dia 26 de outubro, ponto de partida de uma excursão que vai incluir ainda Belo Horizonte (1 e 3 de novembro), Porto Alegre (7 e 8 de novembro), Lajeado (10 de novembro), Curitiba (14 a 16 de novembro), Brasília (7 de dezembro) e Goiânia (14 e 15 de dezembro).

É intencional que as maiores capitais (São Paulo e Rio) fiquem para o próximo ano: em conversa com o Estado há algumas semanas, Jarbas contou que intenção do casal era justamente “esquentar” o espetáculo antes de apresentar nos palcos tradicionais.

Com texto de Anna Toledo, que também assina as canções ao lado de Thiago Gimenes e Tony Lucchesi, o espetáculo é uma série de esquetes em que Claudia e Jarbas interpretam 5 personagens diferentes cada um, em uma trama que tem 75 minutos de duração.

Assim, Claudia vive uma estrela de cinema, Luna, e também seu assistente pessoal, Nestor, além da Camareira, de uma cover chamada Lena de Paula e ainda um Marinheiro bem informado. Já Jarbas, além do autor Ângelo, também assume a forma de um Marinheiro, de Dona Socorro, que é a mãe de Luna, Stenio Steban, que é um produtor de cinema argentino, e Pompeu, um velho milionário misterioso.

Jarbas assina a direção do espetáculo, que tem a codireção de Kátia Barros (também autora da coreografia) e direção musical de Tony Lucchesi.