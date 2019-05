Beto Sargentelli recorda sua carreira com músicas interpretadas por Miguel Briamonte

Depois do sucesso da estreia, em que a convidada foi a atriz e cantora Andrezza Massei (uma noite realmente emocionante), o projeto Briamonte Convida… terá, nesta terça-feira, 28, outro artista especial. Beto Sargentelli já ostenta uma invejável carreira no teatro musical brasileiro, desde participações pequenas (que se tornaram grandes, graças ao seu talento) até ao protagonismo, como foi no tocante Os Últimos 5 Anos (projeto pessoal, delicado, que dividiu com Eline Porto, igualmente inesquecível) e o recente Billy Elliot – O Musical, ainda em cartaz em São Paulo.

Briamonte Convida... é um projeto idealizado por Miguel Briamonte, músico versátil e profundo conhecedor das notas musicais – seu nome está associado a inúmeros espetáculo – me permito aqui lembrar alguns dos meus preferidos: Cats, A Bela e Fera, O Fantasma da Ópera, Sweet Charity, Peter Pan, Chicago, Hair, Forever Young, Tudo ou Nada, Marília Pêra Canta Ary Barroso, Mademoiselle Chanel e Amigas Pero no Mucho.

Em cena, no pequeno palco do Raiz Bar, ele convida um artista para relembrar sua trajetória, a partir das canções que marcaram sua vida. Assim, Beto Sargentelli deverá apresentar um repertório eclético, que vai de Zezé di Camargo e Luciano (tema do musical Dois Filhos de Francisco, o primeiro em que Beto e Miguel trabalharam juntos) até seleção de canções dos musicais em que o ator participou.

“Estamos planejando um roteiro bem especial, como se fosse uma grande conversa com o público que nos acompanha e que muitas vezes não sabe de algumas coisas da nossa história. Claro que não dá para contar uma biografia em uma noite de show, mas terá muita coisa da minha vida, alguns episódios específicos e engraçados, e vamos falar um pouco do porquê das escolhas das canções, de como alguns caminhos e referências chegaram até mim”, explica Beto.

“Beto é muito versátil, super aberto e um cantor incrível, com uma voz linda e um controle muito grande sobre ela, podendo ir de A a Z – o que favorece nosso processo de descobrir as músicas, fazer do nosso jeito e colocar a nossa assinatura no show”, comenta Briamonte, ainda firme no desafio de improvisar quando o momento pede.

O projeto Briamonte Convida… é a primeira ação pública das várias previstas pela LAB Cultural, produtora que promete agitar a cena musical paulistana com encontros esperados e até inusitados.

O Raiz Bar fica na Rua Alves Guimarães, 153, no bairro de Pinheiros. O show começa às 21h e o ingresso custa R$ 55 (mais R$ 5,50 de taxa).