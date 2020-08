Alguns bons frutos culturais que nasceram na pandemia

Se, no primeiro momento, o isolamento social promoveu uma paralisia precavida nas pessoas de bom senso, que ficaram em suas casas, em seguida vieram boas ideias, que se concretizaram em lives, seja de música, cinema, teatro, palestras. Programas nasceram na internet e, com o tempo, foi possível detectar projetos arrojados e bem acabados.

É o caso da plataforma ZYX, uma webtv que, além de se apresentar como guia cultural, promove atividades também educacionais, como o programa Jogando Conversa Dentro, que estreou no dia 29 de julho e reunindo três grandes nomes do rock nacional: Charles Gavin (ex-Titãs), Andreas Kisser (Sepultura) e Evandro Mesquita (Blitz). Sob a mediação de Ricardo Nauenberg, também criador da ZYX, o trio contou como funcionam as turnês, desde momentos mais glamourosos como o lado mais difícil, como aspectos financeiros. Ou as vantagens de se viajar constantemente até a dificuldade de relacionamento entre os membros da banda. “A gente vira uma turma, quase um colegial”, diz Gavin.

Evandro relembra, por exemplo, um momento em que a Blitz faria um show em um ringue de patinação em Juiz de Fora, Minas Gerais. “Quando chegamos, tinha um monte de carro na frente. Achamos que íamos arrasar, mas, quando entramos no palco, tinham sete pessoas na plateia. Pedi para abrirem as portas para liberar a entrada e fui avisado de que já tinham aberto”, diverte-se.

Para manter a agenda sempre atualizada, a ZYX mantém um grupo de articulistas e curadores que estão antenados no que é produzido atualmente. A plataforma nasceu inspirada na Time Out, de Londres, mas agrega conteúdo do mundo inteiro, não apenas com serviço dos espaços culturais e programação, mas também aprofundando os assuntos, através de links para temas correlatos. Também abre espaço para jovens artistas ou aqueles que não têm tanta visibilidade, por meio da seção Achado ZYX. Assim, o artista pode enviar seu material e, se for aprovado, ganha uma página na plataforma. O acesso é pelo Instagram: @zyxwebtv