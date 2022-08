‘A Família Addams’ lidera indicações, com 10, ao Prêmio Bibi Ferreira

O Prêmio Bibi Ferreira, o mais tradicional dedicado ao teatro musical e, desde 2019, também ao de prosa, divulgou nesta terça, 16, os finalistas das duas categorias. O espetáculo A Família Addams soma o maior número de indicações entre os musicais, com 10, enquanto Misery, Tectônicas e Terremotos vão disputar o prêmio do teatro em prosa com 9 indicações cada.

Entre os musicais, os jurados avaliaram 19 espetáculos, número que confirma a franca reação do gênero à parada obrigatória provocada pela pandemia da covid-19.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontece no dia 21 de setembro no Teatro Santander, em São Paulo, quando também será celebrado o centenário de nascimento de Bibi Ferreira, festejado neste ano.

Veja, a seguir, a lista dos indicados

Musicais

MELHOR MUSICAL

A Família Addams – T4F Entretenimento

Brenda Lee, O Palácio das Princesas – Núcleo Experimental

Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate – Instituto Artium de Cultura

Chicago – IMM e Egg Entretenimento

Conserto Para Dois, O Musical – Raia Produções

Donna Summer, Musical – Atual Produções e Bárbaro!

Sweeney Todd – Del Claro Produções e Firma de Teatro

MELHOR MUSICAL BRASILEIRO

Bom Dia Sem Companhia – Encanto Artístico e Enxame Produções Culturais

Brenda Lee, O Palácio das Princesas – Núcleo Experimental

Conserto Para Dois, O Musical – Raia Produções

Nautopia – Eureka Entretenimento, Pulsar Ideias e H Produções

Tatuagem – Movicena Produções e Cia. da Revista

MELHOR ATRIZ EM MUSICAIS

Andrezza Massei – Sweeney Todd

Carol Costa – Chicago

Cláudia Raia – Conserto Para Dois, O Musical

Karin Hils – Donna Summer, Musical

Marisa Orth – A Família Addams

MELHOR ATOR EM MUSICAIS

Jarbas Homem De Mello – Conserto para Dois, O Musical

Marcel Octavio – Assassinato para Dois

Murilo Rosa – Barnum – O Rei do Show

Rodrigo Lombardi – Sweeney Todd

Velson D’Souza – Silvio Santos Vem Aí!

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MUSICAIS

Giulia Nadruz – Barnum – O Rei do Show

Kiara Sasso – Barnum – O Rei do Show

Lilian Valeska – Chicago

Marina Mathey – Brenda Lee, O Palácio das Princesas

Pamela Rossini – A Família Addams

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MUSICAIS

André Torquato – Tatuagem

Fred Silveira – A Família Addams

Ghui Leal – Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate ou Sweeney Todd

Lucas Cândido – Chicago

Rodrigo Miallaret – Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

REVELAÇÃO EM MUSICAIS

Cleomácio Inácio – Tatuagem

Dennis Pinheiro – Sweeney Todd

Diva Menner – Barnum – O Rei do Show

Marina Mathey – Brenda Lee, O Palácio das Princesas

Verónica Valenttino – Brenda Lee, O Palácio das Princesas

MELHOR DIREÇÃO EM MUSICAIS

Federico Bellone – A Família Addams

John Stefaniuk – Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Kleber Montanheiro – Tatuagem

Miguel Falabella – Donna Summer, O Musical

Zé Henrique de Paula – Sweeney Todd

MELHOR DIREÇÃO MUSICAL EM MUSICAIS

Daniel Rocha – Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Marcelo Caldi – A Hora Da Estrela Ou O Canto De Macabéa

Marco França – Tatuagem

Thiago Gimenes – Barnum – O Rei do Show

Thiago Rodrigues – A Família Addams

MELHOR ARRANJO ORIGINAL EM MUSICAIS

Carlos Bauzys – Donna Summer, O Musical

Marco França – Morte e Vida Severina

Marco França – Tatuagem

MELHOR COREOGRAFIA EM MUSICAIS

Bárbara Guerra – Donna Summer, O Musical

Gabriel Malo – Cabaré dos Bichos

Katia Barros – Conserto para Dois

MELHOR CENOGRAFIA EM MUSICAIS

Federico Bellone – A Família Addams

Rogério Falcão – Barnum – O Rei do Show

Zezinho Santos e Turíbio Santos – Donna Summer, O Musical

MELHOR FIGURINO EM MUSICAIS

Fabio Namatame – A Família Addams

João Pimenta – Sweeney Todd

Theo Cochrane – Donna Summer, O Musical

MELHOR VISAGISMO EM MUSICAIS

Dhiego Durso – Sweeney Todd

Dicko Lorenzo – Conserto para Dois, O Musical

Feliciano San Roman – A Família Addams

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL EM MUSICAIS

Anna Toledo – Conserto para Dois, O Musical

Daniel Salve – Nautopia

Fernanda Maia – Brenda Lee, O Palácio das Princesas

MELHOR LETRA E MÚSICA EM MUSICAIS

Anna Toledo , Thiago Gimenes e Tony Lucchesi – Conserto para Dois, O Musical

Daniel Salve – Nautopia

Elton Towersey e Vitor Rocha – Bom dia Sem Companhia

MELHOR VERSÃO EM MUSICAIS

Fernanda Maia – Sweeney Todd

Mariana Elisabetsky e Victor Mühletahler – Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Rafael Oliveira – Naked Boys Singing

MELHOR DESENHO DE LUZ EM MUSICAIS

Caetano Vilela – Donna Summer, O Musical

Mike Robertson – Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Valerio Tiberi e Emanuele Aglati – A Família Addams

MELHOR DESENHO DE SOM EM MUSICAIS

Marcelo Claret – Morte e Vida Severina

Gastón Briski – Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Tocko Michelazzo – Barnum, O Rei do Show

*

Teatro

MELHOR PEÇA

“A Flor do Meu Bem Querer”

“Brilho Eterno”

“Misery”

“Tectônicas”

“Terremotos”

MELHOR ATRIZ EM PEÇA DE TEATRO

Claudia Missura – “Benditas Mulheres”

Lilia Cabral – “A Lista”

Marisa Orth – Barbara

Mel Lisboa – “Misery”

Paloma Bernardi – “Terremotos”

MELHOR ATOR EM PEÇA DE TEATRO

André Garolli – “Tectônicas”

Eduardo Martini – “Simplesmente Clô”

Luiz Amorim – “O Vendedor de Sonhos”

Marcello Airoldi – “Misery”

Reynaldo Gianecchini – “Brilho Eterno”

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Giulia Bertolli – “A Lista”

Grace Gianoukas – “Procuro o Homem da Minha Vida, Marido Já Tive”

Regina Maria Remencius – “Terremotos”

Renata Brás – “Brilho Eterno”

Totia Meireles – “Procuro o Homem da Minha Vida, Marido Já Tive”

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Giovani Tozi – “Terremotos”

Luiz Guilherme – “Terremotos”

Marcelo Ullmann – “A Pane”

Nilton Bicudo – “A Flor do Meu Bem Querer”

Oswaldo Mendes – “A Pane”

MELHOR DIREÇÃO EM PEÇA DE TEATRO

Bruno Guida – “Bárbara”

Eric Lenate – “Misery”

Jorge Farjalla – “Brilho Eterno”

Marco Antônio Pâmio – “Terremotos”

Mika Lins – “Pós-F”

MELHOR CENOGRAFIA EM PEÇA DE TEATRO

Duda Arruk – “Terremotos”

Eric Lenate – “Misery”

Marcelo Lazzaratto – “Tectônicas”

Rogério Falcão – “Brilho Eterno”

Zezinho Santos e Turíbio Santos – “A Mentira”

MELHOR FIGURINO EM PEÇA DE TEATRO

Fábio Namatame – “Terremotos”

Fábio Namatame – “Teatro para Quem Não Gosta”

MELHOR DRAMATURGIA EM PEÇA DE TEATRO

Célia Forte – “Benditas Mulheres”

Gustavo Pinheiro – “A Lista”

Juca de Oliveira – “A Flor do Meu Bem Querer”

Samir Yazbek – “Tectônicas”

MELHOR DESENHO DE LUZ EM PEÇA DE TEATRO

Cesar Pivetti – “Brilho Eterno”

Wagner Antônio – “Terremotos”

Wagner Freire – “Tectônicas”