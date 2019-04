Ubiratan Brasil

Jô Soares, mesmo machucado, diverte plateia na estreia da peça ‘O Livro ao Vivo’

Jô Soares sofreu uma queda em seu apartamento, na quarta-feira, 10, que lhe deixou arranhões no rosto e um hematoma na testa. “Por isso, é a primeira vez que entro no palco maquiado, pois me esburrachei no chão”, disse ele na noite do dia seguinte, quinta, 11, no Teatro Faap, onde estreou O Livro ao