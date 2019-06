Panfletário, ‘Democracia em Vertigem’ ocupa vácuo da direita

Até hoje nenhum cineasta de direita produziu um documentário sobre a sequência vertiginosa de acontecimentos que culminaram com o impeachment de Dilma Rousseff e a ascensão de Jair Bolsonaro.

Depois de derrotar a esquerda nas ruas em 2015 e nas urnas em 2018, as forças conservadoras consagraram sua narrativa e talvez por isso não tenham sentido a necessidade de transformá-la em filme ou série.

Como não existe espaço vazio na política, o longa ‘Democracia em Vertigem’, da cineasta Petra Costa, tornou-se o documentário sensação do momento na plataforma Netflix ao montar uma linha do tempo competente para contar a história sob a perspectiva dos derrotados.

Antes dele, outro documentário igualmente engajado reuniu imagens de arquivos e entrevistas para fazer uma defesa cinematográfica apaixonada de Dilma Rousseff.

Lançado no ano passado, ‘O Processo’, de Maria Ramos, não acrescentou quase nada de novo ao que cansamos de ver na GloboNews. O filme é cansativo e arrastado, mas atingiu seu objetivo e serviu de cartão postal para defesa da ex-presidente em suas viagens pelo exterior.

Já ‘Democracia em Vertigem’ tem méritos.

O principal é apresentar várias cenas inéditas dos bastidores do ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos às vésperas da sua prisão, além de diálogos entre ele e Dilma e imagens exclusivas no Palácio Alvorada.

Boa parte das imagens foram cedidas por Ricardo Stuckert, ex-fotógrafo de Lula no Palácio do Planalto e atualmente funcionário do instituto do ex-presidente.

Mas o documentário derrapa ao se abster totalmente de ouvir o outro lado da história. O PT aparece como vítima do sistema e Lula como o líder generoso que foi engolido por uma trama sinistra.

Em tempo: o MBL anunciou para setembro o lançamento do primeiro documentário sobre o impeachment de Dilma contado pela visão da direita.