Baby, you can drive my car… "Sonoridades" traz hoje fotos raras dos tempos em que os Beatles cruzavam a Grã-Bretanha a bordo de um Ford Thames, modelo 1962. A van era pouco mais do que uma lata de sardinha onde os quatro músicos, o roadie Mal Evans e os instrumentos viajavam espremidos. Foram os tempos das vacas magras.